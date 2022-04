Immigration : Frontex alerte sur la hausse des flux de clandestins en Europe

L’agence Frontex tire le signal d’alarme : au premier trimestre de l'année 2022, les flux de clandestins aux frontières de l’Union européenne sont les plus élevés depuis 2016. En parallèle, les demandes d’asile repartent à la hausse en France.

Plus de 40.300 franchissements ont été détecté aux frontières de l'UE depuis le mois de janvier, soit 57 % de plus qu'il y a un an.

Cette augmentation n'est pas la conséquence de la guerre en Ukraine : le nombre de réfugiés ukrainiens n'est pas pris en compte par l'Agence européenne de protection des frontières. Les routes retracées par Frontex sont majoritairement empruntées par «des Syriens et des Afghans» via les Balkans, par «des Nigérians et des Congolais» en Méditerranée orientale et par «des Marocains et des Guinéens» depuis l’Afrique occidentale.

Du côté des demandes d'asile, les évolutions les plus spectaculaires concernent celles effectuées par les Géorgiens (+445 %), les Albanais (+ 248 %), les Turcs (+ 190 %) et les Bangladais (+118 %). L'Afghanistan reste toutefois le premier pays de provenance des demandeurs.

Cette hausse de reprise des flux migratoires se répercute en France. Depuis le mois de janvier, le nombre de demande d'asile a augmenté de 36 % par rapport à la même période l'an dernier. Un total de 28.405 demandes a été formulé auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides.