FEMYSO : la Commission européenne promeut une association proche des frères musulmans et crée la polémique

Le 12 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la Commission européenne a diffusé un clip vidéo en forme d’hommage aux jeunes de toute l’Europe. Parmi les différentes organisations mises à l’honneur, le FEMYSO, association proche des frères musulmans, qui a défrayé la chronique.

C'est un soutien qui interroge. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 12 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, Ursula von der Leyen salue l’engagement des jeunes européens.

Mais parmi les associations mises à l’honneur par la présidente de la Commission européenne, l’une d’entre elles surprend : le FEMYSO (Forum of European muslim youth and student organisations), le Forum des organisations des jeunes et étudiants musulmans d’Europe.

Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l’objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMYSO avait ainsi notamment fait la promotion du hijab (un voile qui couvre les cheveux, les oreilles et le cou, porté par de nombreuses musulmanes, NDLR). Cela avec le soutien de l’Union européenne.

Au moins 210.000 euros de financements publics européens depuis 2007

Un relai à l’époque vivement critiqué par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. «Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point ils tiennent des propos agressifs vis-à-vis de la France (…) la blâmant et l’accablant de tous les mots», avait-elle ainsi dénoncé sur Europe 1.

Ces dernières années, le FEMYSO a en effet attaqué le vote de plusieurs lois françaises parmi lesquelles celle sur le port des signes religieux ostensibles à l’école ou encore celle sur l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public.

Des critiques qui n’ont toutefois pas empêché l’Union européenne de continuer à la financer. Au total, ce sont au moins 210.000 euros de financements publics européens que le FEMYSO a ainsi obtenus depuis 2007.