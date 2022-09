Sébastien Chenu sur l'énergie : «Emmanuel Macron fait perdre du temps aux Français avec ses zigzags»

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 12 septembre, Sébastien Chenu, député RN du Nord, a commenté la politique nucléaire du président Emmanuel Macron.

«Politique nucléaire nulle. Rien. Zéro». Dans la Matinale de CNEWS de ce lundi 12 septembre, le député RN Sébastien Chenu n’a pas mâché ses mots en évoquant les choix énergétiques du chef de l’Etat.

Alors que Marine Le Pen propose un «mix énergétique», alliant le nucléaire et développement de l'hydrogène, il a souligné que la stratégie énergétique d'Emmanuel Macron ne comprend «ni l'un, ni l'autre». Sur le nucléaire, la politique du président «est complètement en zigzag» et sur l'hydrogène, «on attend toujours», a dénoncé Sébastien Chenu.

Selon le député, «à cause de ses zigzags permanents, Emmanuel Macron fait perdre du temps à la France et aux Français». «Nous, nous savons exactement où nous allons», a-t-il martelé.

«Il faut sortir du marché européen de l'électricité»

Sébastien Chenu a également appelé à sortir du marché européen de l'électricité. «Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, ndlr) nous avait dit : "on en sortira", puis il avait dit : "on va corriger ce marché". Et résultat, il ne se passera rien du tout», a-t-il déploré.

Quant à la réflexion en cours du gouvernement sur une sortie de ce marché européen, Sébastien Chenu a une nouvelle fois pointé la lenteur de l'exécutif. «Ça va faire six mois qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République. C'est bien qu'il réfléchisse, mais les Français, eux, ne vont pas avoir le temps de réfléchir quand il va falloir payer la facture.