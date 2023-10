Israël : le pays sous le choc après l'offensive surprise

Samedi 7 octobre, les Israéliens se sont réveillés dans un pays en guerre. Les attaques aériennes et terrestres menées par le Hamas ont pris le pays par surprise et semé le chaos.

Le réveil a été brutal, samedi 7 octobre, pour les Israéliens. Visé par les roquettes du Hamas, le pays s'est déclaré en guerre et les habitants vivent dans la peur et le chaos. Des attaques ont eu lieu au sol, dans les airs, et l'Union européenne a dénoncé la prise en otage de civils.

Auprès de CNEWS, une habitante de Tel-Aviv, Victoria, raconte avoir été réveillée «par les sonneries» vers 6h30. Des consignes de sécurité ont été transmises via des haut-parleurs placés dans sa chambre d'hôtel, lui demandant d'évacuer l'établissement. «A ce moment-là, on a entendu une énorme explosion», se souvient la jeune femme.

L'offensive militaire du Hamas a pris le pays par surprise. Des milliers de roquettes ont été tirées et ce mouvement islamiste, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza, a même réussi a infiltré des combattants en territoire israélien. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a lui même reconnu : «ce qui s'est passé aujourd'hui est sans précédent en Israël».

Elion Taieb, un habitant de Ramat Gan, confirme : «On ne s'y attendait pas du tout». Selon lui, «les prises d'otage et les kidnappings» sont ce qui a le plus choqué la population.

Une violation du droit international

La branche armée du Hamas a en effet publié une vidéo montrant au moins trois hommes en tenue civile détenus par des hommes armés aux visages floutés, affirmant qu'il s'agissait d'«ennemis» capturés au cours de l'offensive. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé à leur libération immédiate, dénonçant une violation du droit international.

A présent, les citoyens israéliens exigent des réponses. «Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme ça, fustige David, un habitant d'Ashkélon. Où sont tous les responsables de la sécurité ? Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israéliens ?»

D'après l'armée israélienne, cette offensive surprise a fait «plus de 200 morts» et «plus de 1.000 blessés» en Israël. Des dizaines de frappes aériennes ont été menées sur la bande de Gaza en représailles et les autorités du Hamas ont dénombré 232 morts de leur côté.

Cette attaque est intervenue cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait déjà pris Israël totalement par surprise en plein Kippour (le jour du Grand Pardon juif).