Attaques contre Israël : le désespoir du père de Noa, une otage du Hamas

Au cours des attaques du Hamas contre Israël samedi, plusieurs civils ont été pris en otage. C’est le cas de Noa Argamani, une étudiante israélienne qui participait à un festival de musique au moment des faits. Son père a témoigné, inconsolable.

Un père désespéré. En Israël, plusieurs vidéos circulent depuis samedi, montrant des personnes se faisant enlever par des combattants du Hamas. Parmi elles, Noa Argamani, une étudiante israélienne.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Noa Argamani participait à un festival de musique avec son compagnon, à proximité du Kibboutz de Reim, près de la frontière avec Gaza, lorsque le Hamas est venu semer le chaos.

Depuis le début des attaques, plusieurs civils ont été pris en otage. Une vidéo, qui circule largement sur les réseaux, montre Noa en train d’être enlevée par des combattants du mouvement islamiste palestinien.

Son père a rapidement été informé. Inconsolable, il s’est exprimé auprès d’une chaîne israélienne : «Que voulez-vous que je vous dise ? Toute ma vie, depuis sa naissance, j’ai fait de mon mieux pour la protéger, la prendre dans mes bras, la soutenir et l’aimer». «Maintenant, dans ce moment difficile, je n’ai même pas pu lui dire quelque chose comme "Noa, courage"», a-t-il ajouté.

Plus de 700 israéliens tués et 2.150 blessés

Amit Parparia, un ami de la jeune étudiante, a également témoigné : «Nous voulons tous croire que cela n’est pas réel, mais vous ne pouvez pas. C’est son visage, ses vêtements, vous pouvez voir très clairement que c’est elle».

«Je ne peux pas imaginer ce qu’elle endure en ce moment», s’est-il inquiété.

Selon un dernier bilan de l’armée israélienne, plus de 700 israéliens ont été tués depuis le début des attaques samedi et plus de 2.150 ont été blessés.

Le nombre de personnes prises en otage est assez difficile à estimer. Néanmoins, d’après le gouvernement israélien, il y aurait «plus de 100 prisonniers».