Attaques contre Israël : la peur des habitants à Ashkelon

Depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël de samedi dernier, les habitants d’Ashkelon, située à moins de 15 kilomètres de la bande de Gaza, vivent dans la peur des bombardements.

À quelques kilomètres de la bande de Gaza, les habitants d’Ashkelon vivent désormais au rythme des sirènes d’alerte de roquettes. Depuis les attaques des terroristes du Hamas samedi dernier, la ville israélienne est cible de bombardements. La semaine dernière, l’hôpital de la ville du sud d’Israël a notamment été touché par des roquettes tirées par le Hamas et le Jihad islamique.

La ville d’Ashkelon est désormais déserte. Les habitants se barricadent chez eux pour se protéger des bombardements. Sur place, CNEWS est allé à la rencontre de Gilles, 76 ans, vétéran de la guerre du Kippour qui habitant à Ashkelon, désormais ville fantôme. «Les gens ne peuvent plus vivre ici», a-t-il déclaré en montrant les ruines de bâtiments touchés par des roquettes du Hamas.

Un habitant dit se sentir protégé à son domicile, et ne peut de toute manière pas se rendre dans un bunker en cas d’attaque, car les abris les plus proches restent trop loin de chez lui pour qu’il puisse s’y rendre rapidement. «Ce n’est pas possible de venir ici. Je ne peux pas courir jusque-là», raconte-t-il en montrant le bunker situé à 100 mètres de chez lui.

La semaine dernière, des habitants d’Ashkelon confiaient à nos reporters que «les gens qui vivent à Ashkelon sont préparés aux attaques de roquettes mais ce volume de tirs depuis Gaza est incroyable et le dôme de fer ne marche pas toujours.»