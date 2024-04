«Le califat est la solution» : un millier de fondamentalistes musulmans défilent à Hambourg, en Allemagne

Une manifestation organisée samedi à Hambourg, en Allemagne, a rassemblé un millier de fondamentalistes musulmans réclamant l’instauration d’un «califat». Derrière cette mobilisation, une organisation nommée Muslim Interaktiv qui serait proche du groupe islamiste Hizb ut-Tahrir.

Ils ont défilé par centaines dans une grande ville européenne pour réclamer une forme de sécession.

Près d'un millier de manifestants se sont rassemblés ce samedi à Hambourg en Allemagne à l'appel de l'organisation controversée Muslim Interaktiv, pour demander l'instauration d'un califat dans le pays.

Dans les rues de la deuxième ville d'Allemagne par sa population, les manifestants ont scandé des slogans pro-islamistes et ont brandi des pancartes sur lesquelles il était écrit «le califat est la solution».

L'organisation à l'origine de cet appel au rassemblement, Muslim Interaktiv, réclame en outre l'instauration d'un califat, donc d'un calife - un chef religieux - mondial régi par la charia, selon les principes extémistes de Daesh.

Une montée en puissance des groupuscules islamistes

«C’est une couverture d’une organisation (Hizb ut-Tahrir), une très ancienne organisation islamiste qui a été créée dans les années 1950 en Palestine, qui est une scission des Frères musulmans. Elle est tellement extrémiste qu’elle est interdite dans de nombreux pays arabes», a détaillé Claude Moniquet auprès de CNEWS, spécialiste du terrorisme et du renseignement.

Les autorités allemandes suveillent depuis plusieurs années l'organisation Muslim Interaktiv, qu'elles soupçonnent être liée directement au mouvement islamiste Hizb ut-Tahrir.

«C’est une organisation qui ne livre pas directement à la violence mais qui soutient des groupes violents comme al-Qaida ou comme le Hamas», a ajouté le spécialiste.

«le 7 octobre a été un catalyseur»

Cette offensive d’un groupuscule islamiste en plein coeur de l'Europe intervient en outre dans un contexte de guerre au Proche-Orient, a-t-il souligné.

«Ce qu'il s’est passé le 7 octobre a été un catalyseur et a réveillé, ranimé, réactivé toute une série de structures qui étaient un peu chancelantes depuis la fin du califat et là on voit depuis le 7 octobre une montée en puissance de ces groupuscules».

Muslim Interaktiv comptabilise plus de 16.000 abonnés sur son compte Youtube.