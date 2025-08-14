Festival du film de Toronto : un documentaire sur le 7-Octobre retiré de la programmation

Au Canada, le Festival du film de Toronto a retiré le documentaire The Road Between us, consacré aux événements du 7 octobre en Israël, officiellement pour des questions de droits d'auteur. Une décision qui provoque de l'indignation.

Des justifications qui divisent. Un documentaire consacré aux évènements du 7-Octobre en Israël devait être diffusé lors du festival de Toronto en septembre prochain. Mais The Road Between Us, a été retiré de la programmation.

Selon le média spécialisé Deadline, les organisateurs ont estimé que ce film ne respectait pas certaines conditions requises, notamment celles concernant l’autorisation légale pour la diffusion de certaines séquences.

«Un des arguments était d’expliquer qu’ils n’étaient pas certains que les droits d’auteur du Hamas avaient été respectés», a expliqué à CNEWS, la journaliste et essayiste Céline Pina.

La question est : «Ces images qui ont été tirées des caméras GoPro que les terroristes ont mises sur les réseaux sociaux, est-ce que le réalisateur avait le droit de les exploiter ?», a-t-elle poursuivi.

Une «décision vicieuse et écœurante»

«Comme si finalement le crime devenait quelque chose qu’on élevait au rang d’art. Parce que lorsque vous donnez des droits d’auteurs, cela veut dire que vous reconnaissez la qualité d’œuvre d’art», a dénoncé l’essayiste.

The Road Between Us, du cinéaste canadien Barry Average, retrace l’histoire du général à la retraite Noam Thibault, qui a secouru sa famille mais aussi des soldats blessés durant l’attaque du 7-Octobre.

Toutefois, Deadline a rapporté que la décision des organisateurs serait aussi due à la crainte des manifestations pro-palestiniennes lors de la diffusion du documentaire.

«Ce festival aurait demandé à Hitler ou Goebbels les droits d’auteurs sur les images d’Auschwitz (…) cette décision vicieuse et écœurante doit être annulée immédiatement», a réagi Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères.

Tout comme le ministre, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes du Canada exhorte le festival à revenir sur sa décision.