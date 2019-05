Le Royal Baby de Meghan Markle et du prince Harry est-il déjà né ?

Le Royal baby se fait toujours attendre au Royaume-Uni. Toutefois, selon certaines rumeurs, l’enfant de Meghan Markle et du prince Harry serait déjà né.

En effet, certains britanniques en sont désormais persuadés. Une option tout à fait envisageable puisque Kensington Palace avait déjà fait savoir que le couple avait pris la décision de partager la bonne nouvelle seulement après l'avoir célébrée en privé et en famille.

Des indices laissent penser que les Britanniques ne s'impatienteront plus longtemps. Le prince Harry, qui devait se rendre à Amsterdam, pour le 8 mai prochain, a décalé sa visite pour y rester une seule journée contre deux jours et une nuit initialement. Cela devrait lui permettre de passer plus de temps auprès de son épouse et d'annoncer enfin la bonne nouvelle aux Britanniques.