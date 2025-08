Botulisme : comment éviter d'attraper cette bactérie, qui se révèle mortelle dans 10% des cas ?

Ce mercredi 30 juillet, une femme de 78 ans est morte à Jallais après avoir consommé des carottes en conserve. Cette dernière serait décédée des suites d'une infection au botulisme.

Une maladie dangereuse. Une femme de 78 ans est morte ce mercredi dans le Maine-et-Loire des suites d'une infection au botulisme. Le point sur ce qu'il faut savoir de cette bactérie qui peut aussi bien toucher les adultes que les enfants.

Maladie neurologique rare, le botulisme est causé par une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. Il s'agit d'une infection dangereuse qui est potentiellement mortelle dans 5 à 10% des cas.

La bactérie se trouve dans la terre, les végétaux, les sédiments et même parfois dans l'intestin d'animaux comme le porc ou le poisson. Toutefois, la bactérie du botulisme ne se développe qu'en l'absence d'oxygène.

L'infection la plus classique passe donc par l'ingestion d’aliments contaminés par la toxine, souvent des conserves mal stérilisées, des charcuteries artisanales ou des produits sous vide.

«Vous avez une autre façon d’être infecté qui est beaucoup plus rare, à partir d’une plaie contaminée par la bactérie», a expliqué à CNEWS, Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses au CHU et à l’université de Grenoble.

Des symptômes variables

Une fois contaminée, la personne souffrant de botulisme va voir apparaître différents symptômes. «Des troubles aigus de la vision, qui n’existaient pas avant, une sécheresse de la bouche, une difficulté de déglutition, tout ça est très caractéristique et signe le début de l’intoxication», a précisé le professeur Stahl.

Dans les cas plus graves, d'autres symptômes peuvent apparaître : une faiblesse musculaire progressive, qui commence par le visage et descend vers le tronc et les membres, une paralysie des muscles respiratoires qui peut entraîner la mort sans traitement.

Dans le cadre d’un botulisme d’origine alimentaire, au moindre doute, si le produit présente une couleur différente ou une odeur anormale et surtout si la boîte de conserve est gonflée ou encore si un bruit est émis par la conserve ou le bocal à l’ouverture, il vaut mieux jeter le produit et surtout ne pas le consommer.

S’il y a déjà eu consommation, il faut rester vigilant et consulter immédiatement son médecin dès l’apparition des symptômes. Le temps d’incubation de la bactérie varie généralement entre 12h et 36h mais peut prendre plusieurs jours.

Pour guérir, un traitement est nécessaire, ce dernier vise à neutraliser la toxine et à soutenir les fonctions vitales, notamment la respiration. Un antitoxine doit donc être administré le plus tôt possible après l'apparition des symptômes.

La récupération après une infection au botulisme est lente car les nerfs doivent se réparer naturellement, ce qui peut prendre jusqu'à plusieurs mois dans certains cas. Une réparation indispensable puisque la transmission neuromusculaire est bloquée par la toxine botulique qui endommage temporairement les nerfs.