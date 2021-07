Application : les humeurs des chats décodées grâce à la reconnaissance faciale (vidéo)

Votre chat est-il heureux ?... Si vous ne comprenez pas le comportement de votre matou, une application qui décode les sentiments félins peut vous y aider.

L'application, appelée Tably, utilise la reconnaissance faciale (ici appelée «l’échelle de grimace féline») pour évaluer comment va votre chat. Boosté par une intelligence artificielle, le logiciel analyse la position des oreilles, le resserrement de l'orbite des yeux ou le rétrécissement des yeux, la tension du museau, le changement des moustaches et la position de la tête du félin.

Garder un œil sur la santé du chat

Développée par l’entreprise canadienne Syvlester.ai, l’application (en version Béta) a surtout vocation à aider les vétérinaires à évaluer la douleur chez leurs patients à quatre pattes. Mais elle pourrait aussi permettre aux propriétaires de chats de garder un œil sur la santé de leur animal, sachant que le langage corporel et les changements de comportement sont également importants à surveiller.

Cette application a été lancée après la publication de travaux en 2019 par la société AltaML qui a découvert l'«échelle de grimace féline». Celle-ci a été scientifiquement validée pour évaluer la douleur aiguë chez les chats en fonction des changements d'expression faciale, rapporte Scientific Reports et Nature. Pour Sylverster.ai, le développement de l'application a consisté à entraîner une IA pour aider les chats a avoir une vie plus saine et plus heureuse.