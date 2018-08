Vidéo : NBA 2K19 se dévoile dans une première bande annonce

Les joueurs Giannis Antetokounmpo et LeBron James, tous deux sur la couverture de cette édition (le premier sur la version classique, l’autre sur celle célébrant le 20e anniversaire du jeu), figurent en bonne place dans cette bande annonce rythmée par le titre WIN du rappeur Jay Rock.

Plusieurs stars des parquets NBA font également une apparition dans cette bande-annonce, notamment Kyrie Irving, John Wall, Karl-Anthony Towns ou encore Stephen Curry. Petit détail qui tue : à 00:28 de la bande annonce, vous verrez C.J. McCollum se faire méchamment contrer par Kevin Durant. Un clin d’œil à la baston que se sont livrés les deux joueurs sur Twitter plus tôt cet été ? Bien sûr que oui.

Le Prélude du jeu sera disponible le 31 août, et la version complète en précommande dès le 7 septembre. Et pour le reste du monde dès le 11 septembre.

Gameplay has arrived To be the best, you have to take down the king. Presenting #NBA2K19 - Take the Crown featuring music by @jayrock pic.twitter.com/asTMXV391Y

— NBA 2K19 (@NBA2K) 7 août 2018