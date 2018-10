Un artbook somptueux pour le nouveau Tomb Raider

Un écrin pour la divine Lara Croft. A l'occasion du dernier épisode de la saga, un artbook retraçant les différentes étapes de la création du jeu arrive en librairie.

Cette troisième étape du reboot initié par Square Enix en 2013 y est développé en long, en large et en travers sur 192 pages, grâce à l'éditeur spécialisé 404 éditions.

Le character design de l'héroïne et son évolution - elle a notamment pris du muscle depuis Tomb Raider en 2013 et Rise of the Tomb Raider, en 2015 -, est évidemment au coeur du livre. Il est important de noter que cet opus est celui où Lara achève sa transformation pour vraiment devenir pilleuse de tombeaux.

Les autres personnages du jeu, tel son père Richard, son acolyte Jonah, ou les malfaisants trinitaires, sont également abordés. Tout comme le travail sur la lumière, qui est pratiquement un personnage à part entière de l'aventure.

Certains Youtubeurs, comme N-Gamz, ont également été séduits par l'ouvrage et lui ont consacré des vidéos explicatives très intéressantes.

Les fans seront évidemment séduits par ce livre. Quant aux autres, ils pourront mesurer la masse de travail et de réflexion, nécessaires pour aboutir à un jeu d'une telle beauté graphique et d'une telle envergure.

Car Shadow of the Tomb Raider, il est utile de le rappeler, est un must à ne rater sous aucun prétexte en cette fin d'année.

Artbook officiel Shadow of the Tomb Raider, 404 éditions, 29,95 euros.