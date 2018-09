Retrogaming : Sony ressuscitera sa PlayStation Classic le 3 décembre

A l'image de Nintendo et ses NES et Super Nintendo Classic Mini ou encore de SNK et sa Neo Geo Mini, Sony dévoile ce mercredi 19 septembre sa console dédiée aux retrogaming : la PlayStation Classic.

Une réédition miniature (45 % plus petite) de sa machine sortie en 1994 au Japon et l'année suivante en France. La PlayStation Classic sera commercialisée le 3 décembre prochain, au tarif de 99 euros.

Un prix qui inclus deux manettes originales, ainsi que 20 jeux vidéo préintégrés à la console. Si la liste complète de ces titres n'est pas encore connue, Sony a déjà annoncé la présence de deux jeux de rôle phares Final Fantasy VII et Wild Arms, d'un jeu de combat : Tekken 3, d'un jeu de plates-formes : Jumping Flash, ainsi que le jeu de course Ridge Racer 4. La firme japonaise n'a pas encore annoncé de pistes quant à la présence d'autres jeux mythiques de la machine, comme Tomb Raider, Wipe Out, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Resident Evil ou Rayman.

Un câble HDMI ainsi qu'un câble d'alimentation USB, qui peut être relié à un téléviseur, seront fournis avec la machine.

Entre 1994 et le début des années 2000, la première console de Sony s'était vendu à plus de 104 millions d'exemplaires dans le monde. Son immense ludothèque de 4 900 jeux s'était écoulée à plus de 960 millions d'exemplaires. Face aux géants du secteur Nintendo et Sega, «Sony est venu tout bouleverser», se souvient Jean-Marc Demoly, alias J’m Destroy, dans notre article consacré aux 20 ans de la console. Pour Le journaliste et auteur des ouvrages PlayStation Anthologie (éd. Geeks Line), la firme nippone a apporté trois révolutions avec sa machine 32 bits. La première portait sur la qualité des graphismes avec une 3D enfin à la hauteur. La seconde portait sur le support CD, en faisant oublier les cartouches des anciennes consoles. Enfin, troisième fait d'armes, «on peut souligner la révolution marketing qui visait clairement un public plus adulte».