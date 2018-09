RGPD : le service Data Legal Drive accompagne les entreprises dans leur mise en conformité

Entré en vigueur en mai dernier, le RGPD reste encore mal compris par les entreprises. Un constat qui a poussé le cabinet d’avocats Staub & Associés, spécialiste de la question, à proposer sa plate-forme Data Legal Drive.

Cette dernière permet aux professionnels de mettre en conformité leur activité avec chaque facette du Règlement général sur la protection des données. Des outils pour fabriquer le registre légal qu’il est possible d’ouvrir en trois heures, à la formation des salariés, en passant par la gestion des failles de sécurité ou encore la révision de ses contrats de travail, ce service entend épauler pas à pas les sociétés dans leurs démarches.

«Aujourd’hui, moins de 10 % des sociétés sont en conformité avec le RGPD, y compris parmi les gros­ses entreprises, estime Me Sylvain Straub, à l’origine de Data Legal Drive. Pourtant, il n’est pas si compliqué de faire les démarches et quelques mois suffisent pour être à la page». Surtout, la Cnil peut pénaliser les sociétés qui n’auraient fait aucun effort en ce sens. «Il est donc vivement conseillé de prendre cette initiative, afin de prouver sa bonne foi», conseille Me Sylvain Staub.