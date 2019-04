Mega Drive Mini : les jeux que l’on rêve de retrouver dans la console de Sega

Enfin officialisée pour une sortie prévue le 29 septembre prochain, la Mega Drive Mini promet de compiler 40 jeux qui ont fait les beaux jours de la 16-bits de Sega.

Une première liste de dix titres est d'ores et déjà annoncée sur le site officiel, avec Sonic The Hedgehog, Altered Beast, Gunstar Heroes, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Castlevania The New Generation, Ecco The Dolphin, Comix Zone, Shining Force, Space Harrier II et ToeJam & Earl.

Toutefois, trente classiques restent encore à découvrir. Et voici la sélection que notre rédaction espère retrouver dans la petite machine, qui sera livrée avec deux manettes, pour 79,99 euros.

Aladdin

Si certains lui préfèrent la version Super Nintendo produite par Capcom, Aladdin, version Mega Drive, reste l'un des jeux les plus emblématiques de la machine de Sega. Imaginé par Virgin Interactive en 1993 pour le compte de Disney, ce jeu de plates-formes brille par l'animation excellente des personnages et ses graphismes qui n'ont pas à pâlir face à certaines productions en 2D actuelles. Reste à savoir si Sega saura convaincre Disney de proposer ce jeu dans la ludothèque de la Mega Drive Mini.

Rocket Knight Adventures

On sait déjà que l'éditeur Konami a autorisé Sega à émuler son Castlevania The New Generation pour la MD Mini, alors on se prend à rêver de l'ajout d'autres titres phares de la société japonaise. Ainsi, le sublime et nerveux Rocket Knight Adventures pourrait constituer une excellente pioche. Un jeu qui aujourd'hui encore n'a pas pris une ride.

Shinobi III

Avec la saga Shinobi, Sega avait démontré le potentiel de sa console 16-bits. Shinobi II et III en sont les exemples à suivre. Et si l'on devait faire un choix entre ces deux jeux de ninjutsu, Shinobi III : Return of the Ninja Master serait notre coup de cœur. Un jeu d'action impressionnant.

Sonic 2 et 3

Sonic The Hedgehog sera donc présent dans la liste, mais il serait bien dommage de ne pas pouvoir découvrir les trois opus phares de la machine de Sega. Une trilogie autour du hérisson bleu serait la bienvenue, d'autant qu'aucun épisode ne démérite. A noter que Sonic 2 a déjà été officialisé sur la version japonaise de la MD Mini.

Alisia Dragoon

Chef d'œuvre de l'heroic fantasy sur consoles, Alisia Dragoon est peut-être moins connu du grand public, mais il n'en demeure pas moins une valeur sûre. On y incarne une jeune magicienne éleveuse de dragons, créatures mythiques avec lesquelles on va pouvoir faire équipe. Graphismes superbes, musiques envoûtantes et action non-stop rythment ce jeu d'aventure incontournable.

Streets of Rage 1, 2 et 3

Si Final Fight restera dans les mémoires de ceux qui fréquentaient les salles d'arcade, la saga Streets of Rage reste dans l'Histoire comme la fière représente du genre beat'em all sur la 16-bits de Sega. En trois épisodes nerveux et amusants à deux joueurs, Sega avait mis tous les joueurs d'accord.

Golden Axe 2

Autre star du Beat them all sur consoles, Golden Axe a connu trois épisodes cultes. Le deuxième opus, sorti en 1991, est le plus emblématique, avec ses sprites énormes et son aventure mieux rythmée. Le troisième épisode (1993), pourtant plus beau, pêche par son manque d'originalité. D'où notre choix.

La Légende de Thor

Comparé à Zelda III (Super Nintendo) lors de sa sortie en 1994, la Légende de Thor n'a pas usurpé sa place de meilleur jeu d'action-RPG de la Mega Drive. Une vraie perle portée par une réalisation enchanteresse et des musiques inspirées.

Landstalker

Fier représentant du style action-aventure de la Mega Drive, Landstalker mérite lui aussi que l'on s'attarde plusieurs dizaines d'heures dans son aventure. Sa réalisation en 3D isométrique offrait un jeu singulier, qui ne déméritait pas, grâce à un scénario intéressant de bout en bout. Un classique.

QuackShot

Les jeux mettant en scène les héros Disney étaient multiples sur la machine de Sega. Et Donald a lui aussi connu son heure de gloire avec QuackShot. Un jeu de plates-formes où notre canard énervé enfile son costume d'Indiana Jones pour parcourir le monde à la recherche de ses trésors. Comme pour Aladdin, on croise les doigts pour que Disney ait accepté d'inclure ce superbe jeu au catalogue de la MD Mini.

Earthworm Jim

Autre héros emblématique des années 1990, Earthworm Jim, et son pistolet laser, devrait entrer dans cette liste. Si son gameplay a un peu vieillit et se révèle parfois imprécis, l'ambiance qui se dégage de ce monde de pixels reste culte.

Castle of Illusion

Comptant parmi les premiers titres qui ont accompagné la Mega Drive à sa sortie, Castle of Illusion a su émerveiller plus d'un joueur. L'ami Mickey évolue ici dans une série de mondes enchanteurs, portés par des graphismes encore très honorables. Une petite perle pour les nostalgiques.

Dynamite Headdy

En 1994, la Mega Drive commançait doucement à tirer sa révérence, Sega préparant le terrain pour sa Saturn. Pourtant, l'année compta plusieurs excellents titres dans sa ludothèque, à l'instar de Dynamite Headdy. Un jeu de plates-formes bourré de bonnes idées, avec son petit héros prêt à perdre sa tête pour triompher de niveaux complètement déjantés. Très prisé des rétrogamers, Dynamite Headdy appartient à la série de jeux produits par le studio japonais Treasure, déjà derrière le merveilleux Gunstar Heroes.

Thunder Force 4

Que serait un voyage dans les années 1990, sans pouvoir jouer à l'un des fiers représentants du genre shoot'em up ? A ce titre, la saga Thunder Force reste dans le cœur des connaisseurs, comme l'une des meilleures de sa génération. L'ajout de Thunder Force 4 et sa débauche d'effets visuels et de musiques rageuses est ici une obligation.

Strider

Propulsé dans les salles d'arcade en 1989 par Capcom, Strider fut aussi lancé dans la foulée sur Mega Drive, afin de démontrer le potentiel de la machine de Sega. De l'action non-stop, des graphismes impressionnants (pour l'époque) et un gameplay nerveux définissent ce titre, qui reste l'une des plus belles conversions d'un jeu d'arcade.