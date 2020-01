Robert Downey Jr. veut sauver la planète en 10 ans grâce aux nouvelles technologies

Le rôle de Tony Stark (Iron Man) lui colle à la peau. L’acteur Robert Downey Jr. a annoncé mardi le lancement de sa fondation dont le but est de sauver la planète grâce aux technologies de pointe.

Baptisée The Footprint Coalition, l’organisation s’est lancée un défi on ne peut plus ambitieux : sauver le monde en dix ans.

«Entre la robotique et les nanotechnologies, nous pouvons nettoyer significativement, si ce n’est complètement, la planète en dix ans», a souligné l’acteur lors de la conférence «Amazon Re : Mars».

Robert Downey Jr. va ainsi consacrer son temps au cours des mois à venir à monter le projet et réunir une équipe d’experts pour le mener à bien.

Certain que la technologie est la clé du sauvetage de la planète, l’acteur a déjà prévu de fêter le succès de sa fondation. «Dans onze ans, quand j’aurais 65 ans, si nous avons un petit peu réduit cette menace dangereuse pour notre futur et ce bazar que nous laissons derrière nous, je reviendrai pour organiser la plus savoureuse des fêtes de départ en retraite», a-t-il ainsi lancé.

Lancement en 2020

The Footprint Coalition lancera ses activités d’ici à avril 2020. En attendant, le site de l’organisation est déjà disponible, proposant de s’inscrire à la newsletter pour ne rien rater des «prochaines étapes de ce voyage environnemental».