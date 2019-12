Le taxi volant Lilium Jet se lance dans les airs lors de vols d’essai impressionnants

Alors que plusieurs sociétés, dont Uber, sont déjà sur les rangs pour lancer leurs futurs taxis volants, Lilium vient de partager les premiers vols d'essais plus complets de son véhicule.

Par le biais d'une vidéo YouTube, on peut voir le prototype créé par cette entreprise allemande qui travaille sur son premier modèle depuis maintenant deux ans et demi. Si d'autres essais ont été menés depuis plusieurs mois, on peut surtout enfin voir comment progresse cet OVNI dans les airs. Cette vidéo, tournée en octobre dernier, vient d'être mise en ligne par le constructeur.

Propulsé par 36 moteurs électriques, répartis sur toute son envergure, cet appareil peut décoller de manière verticale avant de s'élancer dans les airs. Toutefois, il ne s'agit pas d'un drone, puisque l'appareil aura bien un pilote qui pourra transporter jusqu'à quatre passagers.

Et les données télémétriques affichées démontrent que l'objet peut se déplacer à plus de 65 km/h et prendre une série de virages inclinés. Si le Lilium Jet reste encore sage pour ses premiers essais, ses concepteurs promettent que sa version commerciale pourra atteindre les 300 km/h.

Un marché en devenir

La société allemande opère ici une démonstration de force à quelques jours du CES de Las Vegas, grand-messe du secteur high-tech, où sont traditionnellement présentées les innovations en la matière. Uber, Airbus ou encore la société Volocopter (qui a mené des essais à Singapour en octobre dernier), notamment, préparent elles aussi leur propres modèles.

Les taxis volants sont considérés comme l'une des alternatives crédibles pour les déplacements urbains de demain. Face à la pollution, mais aussi au trafic toujours très dense dans les grandes agglomérations, les spécialistes des transports imaginent des modèles autonomes et tout électriques qui permettraient d'assurer des déplacements rapides sur de courtes distances. Pour Uber, qui s'est associé aux entreprises Bell et Safran sur ce sujet, les toits des buildings pourraient servir de site d'atterrissage... loin des bouchons.