Samsung Galaxy Z Flip : une vidéo dévoile le nouveau mobile pliable

Une nouvelle vidéo en dévoile plus sur le successeur du Galaxy Fold. Baptisé Galaxy Z Flip, ce nouveau modèle devrait être présenté le 11 février, lors de la prochaine keynote de Samsung.

Si l’événement mettra en lumière la gamme Galaxy S20, nouveaux flagships de la marque, le modèle Z Flip devrait quant à lui intriguer les curieux. Il s’agit en effet du nouveau modèle utilisant la technologie d’écran pliable.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Plus petit et inspiré du terminal Razer dévoilé l’an passé par Motorola et bientôt lui aussi commercialisé, le Galaxy Z Flip se montre avant l’heure par le biais du compte Twitter de Ben Geskin, influenceur habitué aux leaks. Sa vidéo donne à voir l’écran de ce mobile inspiré des modèles à clapets des années 2000.

Plus petit que le Fold, ce modèle qui dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces se replie en deux. A noter, un fois replié, ce modèle arbore un petit écran sur sa coque qui permet de lire l'heure et les notifications.

Toutefois, l'objet ne vise pas à concurrencer le Galaxy Fold, qui proposait l'avantage de convertir un smartphone en véritable tablette. Avec le Galaxy Z Flip, Samsung cherche ici à démontrer l'intérêt de cette technologie en l'appliquant à une autre idée design, le concept étant ici de diviser par deux les dimensions d'un smartphone actuel pour lui donner un aspect porte-feuille. Enfin, si le Galaxy Fold était commercialisé l'an passé au tarif de 2.020 euros, le Z Flip serait plus accessibles mais à... 1.500 euros, tout de même.