Mobile World Congress : LG, Amazon, Sony et Nvidia annulent leur venue en raison du coronavirus

C’est une annonce qui pourrait être suivie par d’autres mastodontes du secteur de la téléphonie. L'entreprise coréenne LG, la japonaise Sony et les américaines Amazon et Nvidia ont préféré annuler leur venue au Mobile World Congress de Barcelone.

Elles invoquent des mesures de précaution à l’égard de leurs employés en raison du coronavirus. La grand messe du secteur, qui réunit traditionnellement les principaux acteurs, doit se dérouler du 24 au 27 février prochain où les principaux exposants viennent d’Asie.

LG souligne que cette décision a été prise «pour éviter à sa délégation de plusieurs centaines d’employés d’être exposée inutilement à un voyage international», précise The Verge. LG envisage d’organiser son propre événement pour présenter ses produits plus tard cette année. De leur côté, Amazon et Nvidia ont préféré passer leur tour, tandis que les chinois de ZTE préfèrent annuler leur conférence de présentation de leurs produits. Sony Mobile a également préféré se retirer de l'événement et annonce qu'il tiendra sa conférence en direct sur sa chaîne YoutTube (Sony Xperia).

L'an passé 109.000 visiteurs avaient sillonné les allées de ce salon où sont traditionnellement dévoilées les nouveautés du secteur de la téléphonie, le déploiement de la 5G étant le sujet phare de cette édition 2020. D’autres acteurs asiatiques doivent se rendre en Espagne pour le MWC, à l’instar de Huawei, Samsung, Oppo et Vivo. Pour l’heure, ces sociétés maintiennent leur présence lors de cet événement. De son côté, la GSMA, organisatrice du MWC, a assuré que l'événement était maintenu. Toutefois, plusieurs mesures ont été prises pour limiter les contacts humains. Ainsi, les visiteurs se voient recommandés d'éviter de serrer les mains lors des salutations. On en sait pas encore s'ils auront le droit de manipuler les produits, un comble pour cet événement qui doit permettre de prendre en main les prochaines nouveautés phares de la téléphonie.

Le MWC s'annonce comme l'un des premiers grands événements impacté par le coronavirus, qui était à l'origine de la mort de 900 personnes et en aurait contaminé plus de 40.000, selon un bilan provisoire établi ce lundi 10 février. D'autres salons et événements (sportifs, concerts...) pourraient être déprogrammés dans les mois à venir. Une série de compétitions d'esport ont notamment été annulées en Chine.