Comment votre ordinateur peut aider à vaincre le coronavirus

A l'heure de la recherche collaborative, la lutte contre le Coronavirus se met également à la page pour inciter tout un chacun à ne pas rester passif face à l'épidémie. Et tout commence en appuyant sur un simple bouton : celui du bouton «ON» de votre ordinateur.

Lancé dans les années 1990, le programme [email protected] ambitionnait d'utiliser une petite partie de la puissance de calcul des ordinateurs reliés au Web afin de démutiplier les possibilités de capter un signal aux confins de l'espace. Une initative qui a depuis fait des petits dans divers domaines de la science et de la recherche médicale, notamment. Concernant la lutte contre le Covid-19, les internautes pourront prendre part au combat par le biais de la plate-forme [email protected].

Depuis le 10 mars, il est ainsi possible de rejoindre ce programme qui vise à épauler les chercheurs. L'idée ici est de télécharger un petit logiciel qui utilisera une partie de la puissance de calcul de votre PC (sous Windows et Linux) ou Mac afin d'effectuer des opérations.

[email protected] n'est pas nouveau dans la sphère médicale, puisque ce système participatif a été lancé a début des années 2000 dans le but de soutenir l'étude de différents maux, comme le cancer, les maladies neurologiques (alzheimer, huntington, parkinson...) et infectieuses. Dans le cas du Coronavirus, [email protected] s'intéresse particulièrement à l'étude des protéines fixées sur la sphère du virus et l'épineux problème de leur repliement. Car si ce point est un jour prochain résolu, celà pourrait ouvrir rapidement la voie à un traitement.