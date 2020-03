YouTube lance sa playlist #Restezchezvous pour s’occuper à la maison

Parce qu'il faut bien faire de l'exercice, apprendre, s'amuser ou rester zen durant la période de confinement, YouTube France vient de créer une playlist spéciale. Baptisée #RestezChezVous #AvecMoi, la plate-forme de vidéo en ligne propose un florilège d'activités en tous genres.

Plusieurs vidéos YouTube sont donc disponibles ici, avec différentes thématiques pour s'y retrouver.

Du yoga pour les débutants

La prof de Yoga Virginie Duval invite tout un chacun à se mettre à cette discipline pour se détendre. Un cours gratuit (bien entendu) destiné aux débutants.

Des exercices physiques sans matériel

Ok, ce n'est pas parce qu'on ne peut plus courir sur 10 ou 20 km qu'il faut abandonner l'idée de ne pas s'entretenir. La coach Lucille Woodward partage un programme intense, avec des exercices à faire durant 30 minutes et sans matériel.

Du télétravail oui, mais comment s'organiser

Cette vidéo date certes de 2016, mais elle reste toujours d'actualité pour les nouveaux télétravailleurs. Organisation, temps de travail, vie de famille... Tout ici est passé en revue avec des conseils intéressants.

Des exercices pour se préparer aux examens

Le YouTubeur Fabien Olicard (1,5 million d'abonnés) donne ici de précieux conseils à suivre pour se préparer aux examens et exercer sa mémoire.

Des bruits de la nature pour se relaxer

Si la vidéo est de l'ordre de l'anecdotique dans ce cas, c'est le son qui prime ici. Fermez les yeux et écoutez différents bruits venant de la nature. Tout pour se relaxer et rester zen...