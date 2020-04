On a testé le dernier SSD Sandisk, ami de la famille confinée

En surchauffe, le Wi-fi de la maison fait des siennes ? Rien de tel qu'un SSD nomade pour transférer des fichiers d'ordinateur à ordinateur et contourner certains obstacles.

Les réseaux internet professionnels nous ont en effet donné de bien mauvaises habitudes. Stables et rapides (dans les grandes villes), ils sont souvent largement plus performants que notre réseau domestique.

Une alternative physique au «100% cloud»

En période de confinement, avec des usages exigeants en permanence, il y a de quoi s'agacer très vite, quand il faut assurer du streaming vidéo et de l'enseignement à distance pour les enfants, de la visioconférence ainsi que du partage de documents pour les parents… le «100 % cloud» trouve vite ses limites.

Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'améliorer techniquement votre réseau, l'achat d'un disque SSD (à mémoire flash) peut vous faciliter la tâche. C'est là que le SanDisk Extreme Stockage tire son épingle du jeu. Que ce soit dans sa version 500 Go ou 1To, ce modèle, dont la première version est sortie il y a deux ans, est parfait pour le transfert de poste à poste de photos, de présentations Powerpoint, de vidéos HD, ou encore de fichiers PDF volumineux.

Des performances de premier plan

En lecture, le constructeur annonce une vitesse théorique de 550 Mo/s (misez plutôt sur 400 Mo/s), ce qui en fait un compagnon très agréable à l'usage.

A peine plus grand qu'une carte de crédit, mais beaucoup plus épais, il a un dernier avantage, sa robustesse. Conforme à la norme d'étanchéité IP-55 (résistant à la pluie, aux éclaboussures et à la poussière), il résistera à tout, même aux bêtises du petit dernier.

Et si le prix vous fait encore réfléchir (environ 169 euros pour la version 1To), dites-vous que les tarifs ont fondu en quelques mois. Il y a un peu plus d'un an, il aurait fallu débourser près de 400 euros pour un produit équivalent.

Disque SSD Extreme, SanDisk, 169 euros environ