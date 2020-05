L'appli StopCovid, ça va marcher comment ?

A partir du 2 juin, l'appli StopCovid devrait être disponible en France. Voulu par le gouvernement, cet outil numérique pourrait permettre de mieux gérer l'évolution de l'épidémie.

Basé sur le volontariat, StopCovid a pour but de de «casser les chaînes de transmission du virus» en alertant les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive au Covid-19, afin d'être pris en charge le plus tôt possible.

Un lien numérique entre les personnes

Dans les faits, il suffira de télécharger l'appli sur son smartphone iOS ou Android. Ensuite, entre les personnes dotées de l'appli, un lien numérique sera tissé, comme l'explique l'infographie ci-dessous.

Si une personne équipée de StopCovid déclare la maladie, elle pourra alors le faire savoir via l'appli, grâce à un code fourni avec son test.

Les personnes inconnues qu'elle aura cotoyées dans les jours précédents seront immédiatement prévenues et invitées à se faire dépister (à condition d'avoir elles aussi téléchargé l'appli au préalable, bien entendu).

«Casser les chaînes de transmission»

Pour l'appli, un contact StopCovid est une personne cotoyée pendant plus de quinze minutes, à moins d'un mètre de distance. On pense par exemple à un trajet de métro, ou alors du temps passé dans la file d'attente du supermarché...

Cette stratégie, si elle fonctionne, pourrait permettre d'éviter une deuxième vague et de soulager les soignants.

Mais la polémique qui entoure cette nouvelle appli concerne évidemment l'utilisation qui pourrait être faite des données personnelles des utilisateurs.

Pour rassurer, le gouvernement explique que c'est uniquement la connexion Bluetooth du smartphone qui sera utilisée, et pas le signal la géolocalisation via le système GPS. Concrètement, l'appli saura avec qui vous avez été en contact, mais pas où vous vous êtes rendu.

Par ailleurs, chaque utilisateur sera pseudonymisé sur l'appli et, en théorie, personne n'aura accès à la liste des personnes testées positives.

ENCORE DES ÉTAPES AVANT L'ARRIVÉE DE STOPCOVID

Avant la mise en place du dispositif, plusieurs étapes restent encore à franchir. En premier lieu, la CNIL rendra un avis très attendu, le 25 mai prochain et l'appli sera officiellement présentée au pubiic. Ensuite, à partir du 27, un débat sera organisé au Parlement avec un vote à l'issue de celui-ci, qui s'annonce potentiellement houleux.

