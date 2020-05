Explor’IA : un événement pour tout comprendre de l’intelligence artificielle

Encore obscur pour le grand public et même pour les professionnels, le domaine de l'intelligence artificielle reste une thématique qu'il conviendra de maîtriser, au moins un minimum, à l'avenir.

Dans un souci pédagogique, un collectif lance ce lundi Explor'IA, un événement 100 % digital pour découvrir et comprendre cette technologie qui souffre encore de nombreux préjugés. «Comme toute technologie, c'est la façon dont on va l'utiliser qui fera la différence. A nous de faire naître un usage responsable et éthique autour de l'intelligence artificielle», souligne Laurence Lafont, présidente du Collectif Impact AI et COO de Microsoft France. Alors que sept Français sur dix souhaitent avoir davantage d’informations, comme le rapportait l'observatoire de la notoriété et de l'image de l'intelligence artificielle en 2019, preuve en est d'une méconnaissance généralisée.

Des conférences vidéos et des contenus pédagogiques

A travers un site dédié, Explor'IA proposera une quarantaine de conférences vidéos à suivre gratuitement tous les jours jusqu'à au 5 juin. De l'IA expliquée aux collégiens et lycéens à l'introduction aux réseaux de neurones, en passant par la trannformation digitale des entreprises ou encore comment l'IA et le cloud ou tout simplement Qu'est ce qu'une IA ? De nombreuses thématiques seront proposées sur des questions pointues ou grand public.

«Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle est un domaine qui a été exploré avec un langage très scientifique. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder le sujet avec un vocabulaire plus pratique et surtout expliquer concrètement à quoi elle sert. L'IA n'est plus de la science-fiction», ajoute Laurence Lafont. Ainsi, une centaine de contenus pédagogiques et vidéos sont proposés afin de prendre conscience de l'intérêt d'une telle technologie dans notre quotidien. Des contenus jeunesse, grand public et business sont ici proposés en fonction de ses centres d'intérêts et surtout pour intégré le b.a-ba de l'IA.

Plusieurs milliards d'euros investis en France

En outre, un MOOC élaboré par l'institut Montaigne permet également d'en comprendre les rudiments, tandis que le site d'Explore'IA référence aussi toutes les formations professionnelles proposées en France et pourquoi pas susciter des vocations autour de ces métiers d'avenir. «La France est un pays très engagé sur la question, avec plusieurs milliards d'euros investis dans ce domaine que ce soit par de grands groupes, mais aussi par de nombreuses start-up. Car l'IA concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'éducation, les transports ou l'alimentation notamment», rappelle Laurence Lafont. Cette dernière souligne également que ces nouveaux métiers ne sont pas réserver qu'aux hommes, toujours surreprésentés dans les métiers scientifiques. «Les femmes doivent s'y investir, car il n'y a pas de raison qu'elles ne s'y épanouissent pas», ajoute-t-elle. Si l'événement Explor'IA est appelé à durer une quinzaine de jour, cette initiative a pour vocation de perdurer afin de poursuivre son œuvre de sensibilisation.