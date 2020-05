Summer Game Fest : voici le programme de l'événement dédié au futur du jeu vidéo

Orphelins de l'E3 et de la Gamescom en raison de la pandémie, les gamers ne seront pas abandonnés pour autant dans les prochaines semaines. Alors que l'arrivée de la Xbox Series X et de la PS5 se profile pour la fin de l'année, l'été 2020 devrait être le théâtre de toutes les annonces réunies sous la bannière du Summer Game Fest.

L'industrie du jeu vidéo, dont les ventes dématérialisées se portent très bien durant le confinement et qui a dépassé les 120 milliards de dollars de revenus en 2019, prépare donc une saison spéciale qui durera de mai à août. De nombreux évènéments en streaming et de keynotes devraient donc ponctuer les prochaines semaines. Le SGF est notamment porté par le producteur canadien Geoff Keighley, bien connu des amateurs du milieu pour animer et produire la cérémonie des Games Awards qui récompense chaque année depuis 2014 les acteurs du secteur. Il entend faire de ces prochains mois «un pipeline pleinement fonctionnel pour les démos, le gameplay sur toutes les plate-formes (...) afin que nous puissions donner aux fans davantage de possibilités de jeu – cela signifie des démos, mais aussi plus d’événements dans le jeu, des lancements de jeux en direct etc…».

Une première phase réunira d'ailleurs les annonces de 16 acteurs de l'industrie avec : Xbox, PlayStation, Bandai Namco, CD Projekt Red, Bungie, Electronic Arts, Activision, Bethesda, 2K, Blizzard, Riot Games, Square Enix, Private Division, Steam, Digital Extremes et Warner Bros. Games.

mardi 9 juin : 13 sentinels : aegis Rim en occident ?

Sorti en novembre dernier au pays du Soleil Levant, ce roman visual mêlé à un jeu de stratégie 13 Sentinels : Aegis Rim donnera de ses nouvelles lors d'une annonce spéciale prévue par Atlus. Le studio Vanillaware, derrière Dragon's Crown et Odin's Sphere notamment, propose ici un récit de SF porté par un scénario solide. Atlus devrait diffuser un nouveau trailer en anglais et enfin annoncer une date de sortie de la version occidentale de ce titre PS4.

Jeudi 11 juin : Cyberpunk 2077 de retour

Le studio polonais CD Projekt Red sera sous le feu des projecteurs le jeudi 11 juin. Sans préciser d'horaire (qui sera donné utlérieurement), ce rendez-vous mettra en lumière Cyberpunk 2077. Figurant parmi les blockbusters le plus attendus de l'année, sa sortie -initialement prévu en avril - a été repoussée au 17 septembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia.

vendredi 12 juin : l'EA Play fait le plein

Autre rendez-vous confirmé par le Summer Game Fest, la tenue d'un EA Play en streaming le jeudi 11 juin à 16h aux Etats-Unis, soit le vendredi 12 juin à 1h du matin (heure française). L'événement devrait en dévoiler plus sur les productions de l'éditeur qui a dans sa manche de grosses licences comme FIFA, Battlefield, Star Wars (Battlefront, Jedi Fallen Order...) ou encore Apex Legends.

EA Play Live goes digital in 2020!



See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs — Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020

Il est à noter que nous remettrons régulièrement à jour nos informations à mesure que l'agenda du Summer Game Fest sera officialisé.

mercredi 24 juin : marvel's avengers se précise

Attendu pour le 4 septembre prochain, Marvel's Avengers devait sortir initialement dans le courant du 1er semestre chez Square Enix. Le titre réunissant Iron Man, Thor, Hulk et de nouveaux superhéros se montrera un peu plus avec une longue séquence de gameplay qui sera présentée le 24 juin.

Tune in for new footage from Marvel’s Avengers on June 24. #SummerGameFest https://t.co/m8AZHcLGvx — Summer Game Fest (@summergamefest) May 27, 2020

Dimanche 12 juillet : Ubisoft fera ses annonces

Grand habitué de l'E3 où il y tient une keynote très attendue et après avoir levé le voile sur Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft garde ses surprises pour le 12 juillet prochain à 21H précise. L'éditeur français y dévoilera la plupart de ses grosses licences attendues et sans doute quelques surprises. On attend avec impatience du nouveau sur Skull & Bones (dévoilé en 2017) et toujours prévu sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi le très attendu Beyond Good and Evil 2, lui aussi présenté en 2017. A noter que si l'éditeur n'est pas officiellement répertorié parmi les participants à la vague 1 du Summer Game Fest, nous ajoutons cette date précieuse à notre agenda de gamer.

Informations exclusives, annonces inédites...



Ubisoft Forward, notre conférence digitale, se tiendra le 12 juillet prochain ! pic.twitter.com/LFqIHEGn70 — Ubisoft FR (@UbisoftFR) May 11, 2020

Du 27 au 30 août : La Gamescom s'offre une édition numérique

L'été sera chaud du côté des jeux vidéo et, bien qu'annulée, la Gamescom, salon traditionnellement organisé à Cologne en Allemagne, aura bien son édition numérique. Celle-ci sera labellisée Opening Night Live et, à quelques semaines de la sortie des PS5 et Xbox Series X, devrait offrir son lot d'annonces durant quatre journées étalées du 27 au 30 août pour accompagner la rentrée.

