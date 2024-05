Fête des pères et des mères : des idées de cadeaux High Tech pour elle et lui

Alors que les mamans (26 mai) et les papas (16 juin) vont bientôt être célébrés, la Tech fait rêver, et il est encore temps de choisir le cadeau qui fera plaisir à coup sûr.

Mini-Imprimante Instax Link wide

Personnaliser et imprimer les photos stockées dans son smartphone facilement, c'est le concept de la mini-imprimante Link Wide d'Instax. Couplée à l'appli dédiée, elle permet de se créer de beaux souvenirs, que l'on pourra épingler un peu partout, au gré de ses envies.

Mini-imprimante Link Wide, Instax, 159,99 €

Casque Beats Studio Pro

Beats continue sa quête d'excellence avec le Studio Pro, un modèle sans fil exemplaire. Il est doté d'un système acoustique immersif innovant, avec un suivi dynamique de la tête, un mode Réduction active du bruit et une autonomie musclée de 40 heures annoncées.

Casque Studio Pro, Beats, 399,95 €

Vélo électrique Tenways

Le CGO 009 de Tenways coche pas mal de cases. Design, robuste et bien placé sur le plan tarifaire par rapport à la concurrence, ce VAE est d'une efficacité redoutable quand on veut se déplacer efficacement. Le moteur est un modèle du genre, et les grosses roues (mais pas trop) assurent une excellent stabilité. Attention, ce modèle est particulièrement adapté aux grands gabarits. Il ne faut donc pas hésiter à basculer sur d'autres modèles, tels le CGO 800S, plus facilement enfourchable et qui a quasiment les mêmes qualités.

Vélo électrique CGO 009, Tenways, 2.399 €

Appareil photo hybride nikon ZFC

Le plaisir de se transformer en photographe de rue se réinvente. Grâce au Zfc, de Nikon, disponible en six coloris, vous voici équipé d'un hybride au look délicieusement vintage. Facilement transportable, techniquement au point, il est idéal pour transformer n'importe quelle scène en espace de créativité.

Appareil photo hybride ZFc, Nikon, à partir de 1.049 €

Bracelet connecté Huawei Band 9

Un suivi irréprochable. Huawei vient de dévoiler son tout dernier bracelet connecté, qui permet un suivi très fin de ses données en matière de santé ou de fitness. L'évaluation de la qualité du sommeil est notamment au cœur du dispositif, puisque il est équipé du premier tracker de sommeil Huawei TruSleep 4.0. Son autonomie annoncée de 14 jours est également un point fort, qui permet au Band 9 de se faire oublier.

Bracelet connecté Band 9, Huawei, 59,99 €

caméra spécial vlog canon Powershot V10

La vidéo HD, des micros stéréos premiums, 14 filtres couleurs… La caméra Powershot V10 de Canon est un indispensable pour les créateurs de contenu un peu baroudeurs, qui cherche la robustesse, la compacité et la légèreté. Avec son petit pied intégré, elle s'installe facilement lorsque l'on souhaite se mettre en scène et le résultat est bluffant.

Kit de vlogging Powershot V10, Canon, 449 €

Défroisseur Philips

Un accessoire pour être au top en toutes circonstances. Le défroisseur Philips est compact, pliable et léger, ce qui fait de lui un accessoire de choix, à domicile ou en déplacement. En trente secondes seulement, le voici prêt à passer à l'action. Petit bonus, il permet également d’éliminer 99,9% des bactéries et de rafraîchir les vêtements délicats en éliminant les odeurs.

Défroisseur série 3000, Philips, 39,99 €

Ecran AOC Q27G4CX

Avec le Q27 D'AOC, l'expérience est optimale. Fréquence de 180 Hz, 1 ms de temps de réponse, HDR10… Ce 27 pouces à l'excellent rapport qualité-prix ne décevra pas les gamers et les télétravailleurs. L'affichage est stable en toutes circonstances et il est tout à fait possible de l'utiliser avec un PC ou une console.

Ecran Q27G4CX, AOC, 249,99 €

Stand pour smartphone Belkin

Quand on souhaite se mettre en scène dans une vidéo, il est parfois difficile de rester dans le cadre. C'est ici qu'intervient le Dock Belkin (compatible avec l'iPhone), qui suit le protagoniste, grâce à des mouvements de caméra d'une fluidité exemplaires. Un peu comme si vous aviez un caméraman professionnel à domicile.

Auto-tracking Stand Prowith Dock kit, Belkin, 199 €

Smartphone Honor Magic6 Lite

Dispo en vert émeraude, orange ou noir minuit, le Magic6 Lite d'Honor est un excellent smartphone, à la fois stylé et à la pointe. Résistant et équipé d'une batterie longue durée (jusqu'à trois jours d'autonomie), il sera toujours disponible pour une photo ou un vlog.

Magic6 Lite, Honor, 399,90 €

Gamme Neo El Gato

Appels vidéo, streaming live, chat vocal… Pour franchir un cap et soigner sa présentation, il est nécessaire de ne pas se contenter de la webcam de son ordinateur portable ou du micro de ses écouteurs. La marque spécialisée El Gato l'a bien compris et propose une toute nouvelle gamme de produits, baptisée Neo, qui mêle technicité et élégance. Habillés de blanc, ces accessoires, qui vont du Wave (micro) à la Facecam (webcam) en passant par le Key Light (éclairage LED) et le Stream Deck (boîtier à fonctions personnalisables) vous permettront de vous afficher en toute confiance face à vos interlocuteurs. A noter : la caméra Facecam Neo ne sera disponible qu'à partir du mois de juin.

Gamme Neo (Micro, Webcam, Stream deck, boîtier de capture et panneau à LED), El Gato, à partir de 99,99 € l'accessoire

Enceinte connectée PR Link

Intemporelle, l'enceinte PR Link l'est, sans doute possible. Elle mêle en effet un look vintage assumé et le meilleur des technologies actuelles pour balancer un son riche et puissant dans les oreilles de ses utilisateurs. S'appuyant sur plusieurs brevets, elle allie la technologie Class D pour les basses à la technologie Class AB pour les aigus. Résultat ? Un son riche, quelle que soit la source, dans un appareil au format relativement compact, qui trouvera sa place dans n'importe quel intérieur.

Enceinte PR Link, La Boîte concept, 1.450 €

Lisseur Dyson airstrait

Ces dernières années, Dyson s'est éloigné du monde de l'aspiration pour tenter des incursions dans l'univers du soin et de la beauté. Dernière innovation en date, le lisseur Airstrait, qui bénéficie de l'expertise de l'entreprise. Il sèche et lisse directement sur cheveux mouillés, en même temps, uniquement grâce à l’air pulsé. Sans plaques chauffantes, il ne provoque pas de dommages et il est compatible avec différents types de cheveux.

Lisseur Airstrait, Dyson, 499 €

Ecran Echo Hub

Après les enceintes Echo d'Alexa, commandables à la voix, voici l'écran Echo Hub. Faisant office de point central dans le réseau domestique, il permet de d'avoir la main sur tout. Caméras, Enceintes, détecteurs, interrupteurs… Tous vos appareils connectés peuvent être intégrés et commandés, et son installation est simple comme bonjour.

Ecran Echo Hub, Amazon, 199,99 €

Tondeuse connectée Philips

La OneBlade de Philips est certainement l'invention la plus utile de ces dernières années, en matière de rasage et de soin de la barbe. Pour 2024, la marque innove avec une version connectée de sa tondeuse star. Le OneBlade 360 connecté transmet des données depuis le rasoir vers le smartphone grâce à une puce Bluetooth. L'utilisateur peut alors améliorer sa technique, voire valider un nouveau style, grâce à la réalité augmentée.

Tondeuse à barbe connectée OneBlade 360, Philips, 52,99 €

Smartphone nothing Phone (2A)

Le dernier né de Nothing, le Phone (2A), sorti il y a quelques semaines, a su tirer son épingle du jeu en proposant un design à part dans le monde impitoyable du smartphone. Tout en transparence et en effets de lumière, il a un petit côté robotique très réussi. L'aspect technique est également convaincant, dans cette gamme de prix, tout comme son autonomie, et il saura séduire un large public.

Smartphone Phone (2A), Nothing, 349 €

Ecran Oled pour PC MSI

Cet écran QD-OLED de nouvelle génération, signé MSI, promet le confort le plus total à son utilisateur.

Doté d'une résolution WQHD, d'un taux de rafraîchissement de 360 Hz et d'un temps de réponse de 0,03 ms, il est le compagnon idéal du gamer PC exigeant. Et il fera aussi l'affaire du gamer console grâce à sa riche connectivité. Un peu cher, certes, mais l'excellence est au rendez-vous.

Ecran 271QRX, MSI, 1.099 €