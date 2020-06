Quand la géographie s’apprend en s’amusant

Connaissez-vous bien la France et ses départements, les fleuves et leurs affluents ? Alors que les juilletistes et aoûtiens devraient principalement aller à la conquête de l'Hexagone cet été, le site internet JeuxGeo a vu son nombre de connexions exploser durant ces derniers mois.

Si l'idée de ce site est principalement pédagogique, il permet néanmoins d'apprendre en s'amusant à travers plusieurs dizaines de mini-jeux qui devrait séduire aussi bien les enfants que les adultes souhaitant tester leur connaissance du territoire. Les jeux des régions, des départements et des communes du pays invitent par exemple à situer les lieux indiqués dans le minimum de temps imparti et à gagner des points en conséquence. Le site permet également de s'adonner au jeu des capitales et des pays européens, tandis qu'il est possible de voyager (un peu) et de mettre le cap vers l'étranger. L'idée étant de devenir incollable en géographie.

Un site dédié du CP à la Terminale

Si ce site est apparu dès 2008, l'épidémie liée au Covid-19 et les recherches autour de contenus pédagogiques ont fait bondir ses audiences. Parallèlement, ses créateurs ont lancé JeuxPédago qui propose divers exercices, QCM et quiz selon les matières, du CP à la Terminale. La plate-forme référence environ 860 jeux éducatifs. «Depuis le début du confinement, le nombre de visiteurs quotidien a été multiplié par dix, avec une pointe à 42.000 visiteurs pour une journée», explique la société.