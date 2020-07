Activisme, jeux vidéo et Star Wars... Brie Larson lance sa chaîne Youtube

De Captain Marvel à Youtube, la marche n'est pas loin. L'actrice Brie Larson, connue pour son rôle de super-héroïne, mais également pour des films reconnus comme Room, a décidé de se lancer dans les vidéos sur internet.

Le 2 juillet, elle a donc créé sa chaîne, et publié un premier contenu dans lequel elle discute avec des influenceurs qu'elle regarde elle-même, mais aussi sa mère et sa grand-mère. Pour cette première vidéo, elle a tout simplement choisi de demander des conseils pour savoir ce qu'elle devait faire de cette plateforme et quel type de contenu réaliser.

La plupart lui ont simplement dit d'être elle-même et de faire des vidéos sur ses passions. L'actrice explique alors que les quatre choses qui l'intéressent le plus en ce moment sont parler à des gens, apprendre, la nourriture et les jeux vidéo. Engagée dans la lutte pour l'égalité des sexes et la lutte contre les violences sexuelles, il est donc très probable de la voir discuter avec des activistes sur ces sujets.

Mais ce n'est pas tout. Brie Larson a eu l'air très intéressé par le fait de raconter des anecdotes de sa vie d'actrice, comme les castings qu'elle a passés sans décrocher les rôles. Sans en dire plus, elle a notamment cité Star Wars, Terminator ou encore Hunger Games. Et le moins que l'on puisse dire est que cette arrivée est fracassante, puisqu'au 4 juillet, sa chaîne compte déjà 159.000 abonnés, et sa vidéo a été vue plus de 800.000 fois.

