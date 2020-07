Avec un iPhone, on peut payer et utiliser sa carte de fidélité en un seul geste chez Carrefour

Et si la carte fidélité et la carte de paiement pouvaient être utilisées sans contact et en seul geste ? Une idée que viennent de concrétiser Carrefour et Apple qui lancent ce lundi 6 juillet un service encore inédit en Europe.

Les clients qui possèdent une carte de fidélité Carrefour et un iPhone peuvent donc coupler celle-ci à l'application Apple Wallet. Une alliance qui permet dès alors de payer sans contact avec Apple Pay, mais aussi d'enregistrer ses points de fidélité au même instant, sans avoir à faire cette opération en deux temps.

Un nouveau service susceptible de séduire plusieurs millions de clients en France. «Aujourd'hui, nous comptons 14 millions de porteurs de cartes de fidélité Carrefour en France et on estime qu'environ 40 % de nos clients possèdent un iPhone, cette solution de paiement entend rendre leur passage en caisse plus fluide, tout en s'assurant de ne pas oublier de comptabiliser ou d'utiliser ses points de fidélité», détaille Marie Cheval, directrice executive hypermarchés et services financiers groupe chez Carrefour. Manière aussi, d'accompagner le boom du paiement sans contact. «Au cours de ces derniers mois, ce mode de paiement a été largement adopté et aujourd'hui il représente environ 40 % des paiements par cartes chez nous», ajoute Marie Cheval. Surtout, cette expérience promet d'être déployée dans l'ensemble des enseignes Carrefour présentes dans l'Hexagone. «Toutes les données liées à la carte de fidélité restent chez Carrefour et il est possible de cagnotter et de décagnotter comme avec la carte de fidélité classique», précise-t-elle.

Les mobiles sous Android bientôt équipés

Concrètement, il suffit de se rendre dans son application Carrefour dans l'espace réservé à la carte de fidélité, on découvre un petit bouton invitant à ajouter celle-ci à Apple Wallet. Une fois l'opération faite et sous réserve de posséder déjà un compte Apple Pay avec une carte valide, le tour est joué et il est possible de l'utiliser avec un iPhone, mais aussi le cas échéant avec son Apple Watch. Et si Carrefour est le premier à proposer ce type d'expérience en Europe, d'autres marques se sont elles aussi associées à la firme à la pomme au Japon, aux Etats-Unis et en Australie pour en faire autant. Pour l'heure, le groupe français dit se focaliser sur cette offre pour les appareils sous iOS d'Apple, mais assure vouloir proposer celle-ci sous Android dans un second temps.

Récemment, c'est d'ailleurs avec Google Assistant que le groupe Carrefour a bâti une expérience pour faire ses courses à la voix de A à Z. Une première mondiale qui témoigne d'un nouveau virage chez les acteurs de la grande distribution, afin d'inclure une expérience digitale et plus simple. L'idée étant de retirer le mot «corvée» lorsqu'on pense aux courses alimentaires.

