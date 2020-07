Un bébé naît avec le stérilet de sa mère à la main

Un bébé est né avec le stérilet de sa mère à la main, dans le nord du Vietnam, il y a quelques semaines. Pesant 1,5 kg, le nourrisson est en bonne santé.

Quelques instants après sa naissance à l'hôpital international de HaïPhong, le garçon a attrapé le dispositif intra-utérin (DIU), comme le montrent les photos publiées par le média britannique Daily Mail. En effet, l'obstétricien Tran Viet Phuong, qui a immortalisé l'instant, a déclaré que le bébé et le stérilet sont sortis en même temps, et que le nourisson a attrapé le dispositif contraceptif peu après.

Newborn clasps contraceptive coil used in failed bid to stop pregnancy in Vietnam https://t.co/ej07hPKrFS

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 6, 2020