Paper Mario : The Origami King, un jeu attachant porté par son humour

Dès l’an 2000 et la sortie de Paper Mario sur N64, Nintendo a eu à cœur d’offrir une aventure d’un nouveau genre à son cher héros moustachu. Mêlant des personnages en 2D dans un univers en 3D, le concept est devenu depuis une série à part entière déclinée sur les diverses consoles de la firme de Kyoto.

Et la Switch tient désormais son épisode avec Paper Mario : The Origami King. Un jeu d’aventure qui, comme ses aînés, se met en quatre pour mieux nous plier en deux.

Tout commence lorsque le duo Mario-Luigi se rend au château de la princesse Peach afin de répondre présent à un curieux festival organisé en sa demeure. Mais leur intention de faire la fête tourne court lorsque les deux compères découvrent qu’il s’agissait d’un piège organisé par un certain Olly, autoproclamé roi des Origami. Un drôle de monarque qui ne supporte plus de voir la platitude d’un monde en deux dimensions et compte bien lui apporter un peu de relief, grâce à de savants pliages. Problème : ses désirs de grandeurs transforment le petit monde paisible de nos deux frères et répandent le chaos dans le royaume.

C’est donc avec la ferme intention de déplier et de ranger tout ce bazar que Mario remet sa casquette et fait claquer les bretelles de sa salopette. Pour les joueurs qui découvriraient la série Paper Mario avec cet épisode, il convient de rappeler que la série est initialement pensée comme un jeu de rôle. Une caractéristique qui toutefois a évolué avec les années et au gré des épisodes, souvent très réussis.

Si bien qu’aujourd’hui, Paper Mario : The Origami King se présente davantage comme un jeu d’aventure. Car s'il conserve certains aspects du RPG, comme les combats au tour par tour, les objets et armes à équiper ou les points de vie à gérer, ce nouveau titre mise davantage sur son scénario jamais ennuyeux et les multiples petits défis et énigmes qu’il faudra résoudre. Le tout est portée par un monde singulier aux paysages variés.

Cela étant dit, cette nouvelle orientation n’entache en rien les qualités de ce jeu. A commencer par son humour omniprésent, où de nombreuses lignes de dialogues amuseront les joueurs quel que soit leur âge. Cette fraîcheur est d’ailleurs la grande force de ce Paper Mario, toujours prompt à offrir des situations amusantes et ridicules (dans le bon sens du terme). Un titre attachant et réussi qui sait d’ailleurs faire oublier le côté répétitif de ses combats. Ces derniers proposent en effet une dimension intéressante, puisqu’ils invitent à résoudre de petits casse-têtes pour redisposer les ennemis dans l’ordre avant de les attaquer. Si l’idée est bonne, celle-ci est finalement trop peu exploitée, avec un côté répétitif. Reste que ce côté stratégique se révèle souvent intéressant pour les combats face aux boss.

Les esprits chagrins pourront peut-être s’attarder sur ce point, mais Paper Mario : The Origami King offre une aventure si riche et ponctuée par de nombreux gags que les joueurs sauront lui pardonner ses errements. D’autant que l’aventure saura être appréciée par un large public, tous âges confondus.

