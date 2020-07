Test du système wifi 6 Deco de TP-Link : notre avis

Le wifi 6 - plus rapide et plus fluide - est appelé à s'imposer dans les mois qui viennent. Le système de routeurs Deco, que nous avons pu tester, confirme tout le bien que nous pensions déjà de cet Internet sans fil nouvelle génération.

En attendant la 5G partout, un réseau wifi (ou Wi-Fi si vous préférez) personnel plus efficace et adapté aux contraintes actuelles ne peut que nous redonner le sourire. Trop souvent, les limites du réseau actuel nous sautent aux yeux. Dans les grandes villes, qui ne s'est jamais déconnecté du wifi de sa vieille box pour basculer sur un réseau 4G plus efficace ?

Un dispositif très simple à utiliser

Il y a quelques semaines, nous avions testé le système Asus, plutôt orienté Gaming, et les résultats étaient très satisfaisants. Avec le système Deco X60, TP-Link frappe fort en ajoutant une simplicité d'utilisation assez bluffante.

Tout passe ou presque par l'appli dédiée, TP-Link Deco, disponible sur Android et iOS. Étape après étape, elle explique comment connecter le premier boîtier à votre Box via un câble ethernet, puis comment ajouter le deuxième au mesh (maillage) mis en place, etc. Tout est parfaitement expliqué et, dans notre cas, ce nouveau réseau Wifi 6 était accessible en cinq minutes à peine.

Une vitesse sans fil convaincante

Sans atteindre les chiffres d'une connexion filaire via la fibre, la rapidité du wifi 6 surprend. On atteint facilement les 400 Mbps en download et en upload, et ce même si plusieurs appareils sont connectés simultanément. C'est là l'autre grande force du wifi 6 : sa capacité inégalée à gérer les sollicitations multiples, grâce au nouveau procédé de codage des signaux OFDMA, qui quadruple la capacité.

Les fonctionnalités de l'appli ne s'arrêtent pas là. Les parents seront ravis de pouvoir mieux contrôler l'utilisation du wifi par leurs enfants. Chaque appareil est en effet géré individuellement et on peut fixer des règles pour chacun (ex : stopper l'accès au wifi pour tel smartphone à partir de 21h). Evidemment, si le réseau 4G est puissant chez vous, ça ne règlera pas tout.

Au final, pour une utilisation domestique classique, les boîtiers Deco sont difficiles à prendre en défaut. Faciles à prendre en main et placés aux endroits stratégiques de la maison, ils permettent une couverture efficace de l'ensemble du logement, même au delà de 100 m2. Evidemment, pas de miracle, un mur porteur placé entre deux boîtiers fera chuter les débits. Mais, au final, après quelques ajustements, on finit toujours par trouver une solution satisfaisante.

Deco X60, TP-Link, de 279,99 euros (2 boîtiers) à 469 euros (trois boîtiers)