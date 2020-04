Faut-il passer au Wifi 6 pour un confort sans-fil total à la maison et tenir jusqu'au 11 mai ?

Plus rapide, plus stable et plus efficace, le wifi 6 doit devenir la norme. Il est temps de se pencher sur cette technologie, alors que le confinement met nos réseaux privés à rude épreuve, entre télétravail, école à distance et loisirs numériques.

Pour faire simple, le wifi 6 (ou Wi-Fi 6, comme vous voulez) dispose depuis quelques mois d'un logo à part (plus facile à retenir que le nom barbare 802.11ax utilisé jusque-là) et de caractéristiques techniques largement supérieures à la précédente génération.

De vrais «plus» pour l'utilisateur

Les promesses sont de plusieurs ordres : des débits plus rapides (d'environ 30%), ainsi qu'une portée élargie et une efficacité accrue grâce à un nouveau procédé de codage des signaux (l'OFDMA).

With many people working remotely and attending school virtually, next-generation connectivity technologies – including #WiFi6- can help improve the #WFH experience. Learn more from @CNN: https://t.co/g51BlbufQl — Wi-Fi Alliance (@WiFiAlliance) April 17, 2020

Dans les faits, le signal est donc plus puissant, même dans les zones denses où un grand nombre d'appareils est connecté, avec une bande passante élargie. En gros, cela concerne presque tous les logements modernes occupés par des familles classiques, qui jonglent constamment entre plusieurs ordinateurs, des consoles de jeux, des smartphones et les quelques dizaines d'objets connectés dont vous avez oublié l'existence.

des tests concluants

Nous avons eu la possibilité de tester un réseau de ce type en conditions réelles, notamment grâce à du matériel prêté par Asus, qui propose l'ensemble de la gamme Wifi 6 et en particulier un pack de deux routeurs très efficace. Si la configuration n'est pas forcément simple pour un novice, les performances finales nous ont largement convaincu. On est évidemment loin des débits théoriques (4,8 Gb/s), mais très largement au dessus d'une solution similaire en wifi 5.

Toutes les marques spécialisées dans le réseau domestique ou professionnels se sont d'ailleurs lancées à corps perdu dans le wifi 6. Outre Asus, on trouve donc également du matériel chez le grand concurrent, Netgear, ou encore chez tp-link, qui a réalisé cette petite vidéo très instructive.

L'année 2020 sous le signe du wifi 6

Petite précision nécessaire, pour profiter de ce très haut débit sans fil, il faut absolument disposer de ce matériel adapté, qui commence seulement à arriver en magasins depuis quelques mois. En tout cas à des tarifs accessibles.

Si vous n'avez pas changé récemment de box internet (SFR et Bouygues Télécom proposent un modèle wifi 6 depuis peu), il faudra obligatoirement passer par un routeur wifi 6, qui sera relié à cette dernière.

Mais ce n'est pas tout. Pour obtenir des performances de haut rang depuis la box jusqu'à votre appareil, il faut aussi disposer d'autres accessoires, en fonction de ses usages. Par exemple d'un répéteur wifi 6 si votre logement est très vaste, d'une carte réseau Wifi 6 pour votre PC fixe, qui a de grandes chances d'en être dépourvu, et d'un smartphone ou d'un ordinateur portable compatible (du type iPhone 11, iPhone SE, Samsung S20 ou Xiaomi Mi 10 pour le moment).

Sachez que la situation va se simplifier dans les mois à venir, puisque le géant Intel a communiqué récemment à ce sujet, annonçant le déploiement du wifi 6 sur l'immense majorité de la gamme 2020 d'ordinateurs portables utilisant ses processeurs. Le wifi 6 sera partout et pour Noël prochain, même la nouvelle Playstation 5 de Sony devrait être capable de le gérer, ce qui devrait être un excellent moyen de le faire entrer dans les foyers.