TikTok : les 10 Français les plus suivis

Au coeur de tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, le réseau social TikTok est devenu l'un des plus utilisés au monde. En France, plusieurs personnalités ont réussi à se démarquer, attirant plusieurs millions d'abonnés.

Lea Elui

Léa Elui est à 19 ans la reine incontestée du TikTok francophone. Rendue célèbre lorsque l'application s'appelait Musica.ly et se concentrait sur les danses et les playbacks de chansons, elle a conservée une notoriété très importante, au point de glaner plus de 12 millions d'abonnés sur TikTok. Ses vidéos de danse sont toujours visionnées plus d'un million de fois, chiffre qui peut monter jusqu'à 26 millions selon les posts.

Tibo InShape

D'abord célèbre pour ses vidéos de musculation sur YouTube, Tibo InShape a su prendre avec succès le virage TikTok, et est aujourd'hui en deuxième position des influenceurs les plus suivis de la plateforme selon le site spécialisé socialtracker.io. Moins centré sur le sport que sur YouTube, il utilise la TikTok pour réaliser des petites vidéos humoristiques.

Tag un imberbe ♬ son original - guillaumeclick

Rose thn

Influenceuse et mannequin, la jeune femme, tout juste âgée de 18 ans (elle fêtait son anniversaire ce 4 août), cumule déjà plus de 3,6 millions d'abonnés sur TikTok. Mais ce n'est pas la seule plateforme où l'influenceuse est présente, puisqu'elle compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Danses, playbacks humoristiques... Son compte est un condensé de ce qu'est la plateforme pour la jeune génération.

Cyril Shreiner

S'il est l'un des influenceurs les plus connus de la plateforme depuis plusieurs mois (3,4 millions d'abonnés), le grand public a pu le découvrir à cause d'une polémique qu'il a créé sur TikTok. En reprenant un challenge populaire, il a rempli sa baignoire de billes qui gonflent dans l'eau. Cependant, celles-ci sont parties dans les canalisations de sa maison. Il a joué le jeu en expliquant qu'il avait bouché les égouts de la ville, ce qui s'est avéré être faux. Un amour du buzz pas toujours de bon goût donc.

Partie 2 : y’a tous qui a débordé demain la partie 3, je vous met comment j’ai tous enlever, j’ai eu une catastrophe ♬ Blinding Lights - The Weeknd

Simon Nogueira

Pas de danses, de challenges ou de playbacks mais cela n'a pas empêché Simon Nogueira de récolter 3,3 millions d'abonnés. Champion de freerun, il s'amuse à courir sur les toits parisiens, publiant des vidéos impressionnantes tant pour le paysage que les risques entrepris. Les amoureux de hip-hop apprécieront les musiques choisies pour illustrer certains de ses sauts.

Benoît Chevalier

Vidéos «tuto maquillage», humoristiques ou encore danses, Bruno Chevalier multiplie les vidéos sur son compte TikTok à 3,2 millions d'abonnés. Parmi ses formats favoris, le «quand t'es une queen», dans lequel il donne des conseils parfois absurdes en amplifiant son personnage haut en couleur.

Quand t’es une Queen tu te déguises en Maître nageur ♬ son original - benoit_chevalier

Lenna Vivas

Amoureuse de baskets et de vêtements fluos, Lenna Vivas s'est fait connaître sur TikTok comme beaucoup d'influenceuses : grâce à ses chorégraphies. De plus, elle n'hésite pas à publier des vidéos avec d'autres amis de la plateforme comme Bruno Chevalier ou Rose.thr.

journée très enrichissante avec @rose.thr & @whatsupclaire ♬ Laffy taffy Remix flyboyfu vocals produced by Adub - waikiki_fields

Sean Garnier

Séan Garnier a décidément eu plusieurs vies. Devenu célèbre mondialement pour ses talents de footballeur freestyle, il a cotoyé les plus grands joueurs de la planète. Très à l'aise sur les réseaux sociaux, il a lancé une chaîne YouTube qui compte plus de 670.000 abonnés, et a rejoint TikTok où il en cumule plus de 3,2 millions. Cependant, avec 4,3 millions d'abonnés, c'est bien sur Instagram qu'il est le plus influent. Sur TikTok, il montre certains de ses meilleurs gestes, que ce soit dans la rue, sur des terrains ou chez lui avec son fils.

Juju Fitcats

Difficile de passer à côté de Juju Fitcats. Si TikTok n'était pas encore aussi populaire fin 2019, une vidéo de l'influenceuse où elle dansait dans un avion sur la chanson «Bim Bam toi» de Carla a été un buzz impressionnant. Même si la vidéo visionnée 30 millions de fois jujufitacta souvent été partagée pour se moquer de la jeune femme, Juju Fitcats ne s'est jamais braquée face aux réactions et a continué de produire sur l'application. Beaucoup de son contenu est d'ailleurs réalisé en compagnie de son amoureux : Tibo InShape. Au 4 août, elle comptabilise 2,9 millions d'abonnés.

Enzo, Tais-Toi !

Comme Tibo InShape, «Enzo, Tais-Toi !» porte la double casquette d'influenceur sur TikTok et sur YouTube. Âgé de seulement 17 ans, il enregistre beaucoup de moments de sa vie qui peuvent terminer sur l'une ou l'autre des plateformes. Challenges, vlog, histoires, danses... Aucun format n'est interdit sur son compte TikTok qui compte 2,8 millions d'abonnés.