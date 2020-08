TikTok : voici comment ça marche et notre guide pour tout savoir

Devenu le réseau social le plus couru chez les jeunes, TikTok fédère déjà plus de 800 millions d'utilisateurs dans le monde après seulement quatre années d'existence. Pourtant, il demeure parfois opaque pour les parents ou les mobinautes qui n'osent pas encore s'y inscrire. On vous explique comment il fonctionne, son histoire et ses secrets.

Que fait-on sur TikTok ?

Première chose à savoir si vous n'en avez jamais entendu parler, TikTok invite à publier de courtes vidéos pour réaliser des play-backs autour d'une chanson, montrer ses talents de danseurs, partager ses dons d'humoriste ou encore relever divers challenges, et pourquoi pas tout ça en même temps ?

S'il est possible et même conseillé de partager du contenu, TikTok est également largement apprécié de manière passive, puisque les utilisateurs peuvent se contenter de regarder les vidéos comme de simples spectateurs. C'est d'ailleurs la recette de TikTok, puisque dès qu'une vidéo se termine, l'utilisateur en verra une autre prendre la suite. Cette dernière est proposée de manière aléatoire et permet souvent de découvrir la vidéo d'un inconnu.

Comment est né TikTok ?

Créée en Chine en 2016 sous le nom de Douyin, cette application mobile a rencontré un succès fulgurant dans l'Empire du milieu. Parallèlement, le public occidental voyait s'élever une autre application du même genre, baptisée Musica.ly. Devenu TikTok en vue de s'internationaliser, Douyin a également absorbé Musica.ly en août 2018 afin de fusionner les deux services rivaux. En investissant 700 millions d'euros dans ce rachat, le groupe chinois ByteDance a réalisé une opération très profitable puisque Douyin et Musica.ly, devenus TikTok, s'affichaient déjà rapidement comme des valeurs montantes chez les adolescents et les jeunes adultes. Un succès confirmé en 2020.

Qui sont les utilisateurs ?

Dans le monde, quatre utilisateurs sur dix est âgé entre 14 et 25 ans. Une statistique qui témoigne de l'attrait des ados et des jeunes adultes pour la plate-forme. En France, une récente étude réalisée par HypeAuditor en 2020 dresse le profil de l'utilisateur moyen. On découvre ainsi que TikTok passionne davantage un public féminin. Ainsi six utilisateurs sur dix (60,17%) sont des TikTokeuses. En outre, 51,3 % du public actif de TikTok en France sont des utilisatrices âgées de 13 à 25 ans.

Qui sont les TikTokeurs à connaître ?

Comme YouTube a ses youtubeurs stars et Instagram ses instagrameurs célèbres, TikTok a ses TikTokeurs phares. Avec 76,5 millions de followers (août 2020), Charli d'Amelio caracole en tête sur TikTok, suivi par Zach King et ses 46,8 millions d'abonnés TikTok (août 2020).

Pour l'anecdote, l'acteur Will Smith est également bien connu des TikTokeurs et s'intègre dans le top 10. En France, Lea Elui est la n°1. La jeune femme de 19 ans compte déjà 12,3 millions d'abonnés.

THANK YOU SOOO MUCH FOR 75 MILLION I LOVE YOU ALLL!!! dc @noahbeck @trvpandre @yodamnmomma ♬ Tap In x Rags2Riches x Wet - carneyval

Comment poster une vidéo ?

Vous venez de vous inscrire sur TikTok et vous souhaitez passer rapidement à la pratique ? Pas de panique, comme les autres applications (Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter...) tout est ici pensé pour être simple. Dès qu'on lance l'application, l'interface affiche automatiquement des vidéos. Balayer l'écran d'un geste vers le haut permet de les faire défiler. Si vous souhaitez ajouter du contenu, appuyez sur le bouton «+», (situé en bas au milieu). La première fois, il faudra autoriser l'application à accéder à la caméra et au micro du smartphone. Si le bouton rouge permet de lancer l'enregistrement, sachez qu'il est possible d'appliquer toute une gamme de filtres mais aussi des effets en réalité augmentée. Il est aussi possible de choisir la durée de la vidéo : 15 secondes, 60 secondes ou encore les initiales MV qui permettent de faire des mini-diaporamas avec de multiples rendus visuels. Des bulles textuelles permettent également d'habiller les vidéos. Une fois satisfait du rendu, le bouton «partager» est là.

Quid des abus et comment s'en préserver ?

Comme tout réseau social, TikTok accède à un certains nombre de données personnelles et, par définition, est susceptible de partager des photos ou vidéos. Si ces dernières se font avec le consentement des utilisateurs, les sociétés spécialisées en cybersécurité mettent en gardent sur les risques de voir des pirates malveillants s'en emparer pour les détourner, les revendre ou faire du rançonnage. Parallèlement, attention aux contenus des vidéos. Comme nous l'avons vu, beaucoup d'utilisateurs sont mineurs. Si TikTok annonce faire la chasse aux contenus douteux, certaines vidéos peuvent encore échapper à sa vigilance. Attention aussi aux commentaires publics qui peuvent être déposés sur les vidéos.

Il est donc impératif de passer par la case «Paramètres de confidentialité». Celle-ci est disponible dans la section «Moi», symbolisée par une silhouette. Il est conseillé de désactiver le paramètre : «permettre aux autres de me trouver», afin de s'assurer de ne pas pouvoir être contacté par un inconnu. Basculer son compte en mode privé est également vivement conseillé pour les moins de 18 ans. Il sera alors possible de limiter son profil à ses seuls amis, bloquer certaines personnes ou encore préciser qui peut réagir et laisser des commentaire sur ses contenus. Là encore limiter ces points à ces seuls amis reste important, surtout pour les plus jeunes.