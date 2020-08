Sur TikTok, des internautes «rejouent» la Shoah dans des vidéos pointées du doigt

Une tendance qui fait polémique. Certains jeunes internautes se sont mis en scène en tant que victimes de la Shoah sur le réseau social TikTok, s'attirant notamment les critiques du mémorial d'Auschwitz.

Dans les vidéos courtes publiées, l'on peut voir notamment certains «jouer» les victimes désormais au paradis ou se vêtir d'un pyjama rayé et d'une étoile de David. D'autres «rejouent» les chambres à gaz dans leur salle de bain, le tout bien souvent accompagné d'une musique triste.

THIS IS BEYOND TRIGGERING THE AMOUNT OF PEOPLE WHO THINK THEY CAN MAKE THIS INTO A JOKE OR TREND @tiktok_comms @tiktok_us @tiktokcreators pic.twitter.com/5GRzHdejR2

— Patrici (@Mowgli_Lincoln) August 18, 2020