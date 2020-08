Le dernier tweet de Chadwick Boseman devient le plus liké de tous les temps

L'annonce de sa mort a provoqué un élan d'hommages et de tristesse d'une rare intensité sur les réseaux sociaux. À tel point que le dernier tweet publié sur le compte de Chadwick Boseman, officialisant le décès de l'acteur, est devenu le plus liké de tous les temps.

C'est le réseau social lui-même qui l'a annoncé sur le compte officiel de l'entreprise : «Tweet le plus liké de tous les temps. Un hommage à la hauteur d'un Roi. #WakandaForever. Twitter fait ainsi référence au rôle le plus marquant de Chadwick Boseman, à savoir le roi T'Challa dans l'univers Marvel, plus connu sous le nom de Black Panther. Ce 30 août, le post compte plus de 6,4 millions de likes.

Most liked Tweet ever.





A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Pour marquer le coup, et aider à rendre visibles les internautes qui souhaitaient organiser des soirées de visionnage du film, le réseau social a également ressorti son émoji Black Panther. Une petite contribution mais qui n'est pas passée inaperçue.

Pour rappel, Chadwick Boseman s'est éteint le 28 août aux Etats-Unis après s'être battu pendant quatre ans contre un cancer du côlon. Il avait tourné plusieurs films pendant sa maladie, sans la rendre officielle. Un courage qui a forcé l'admiration de ses pairs et du public.