Rentrée scolaire : 5 applis éducatives à télécharger

Alors que le confinement a témoigné des besoins liés à l'école digitale, la rentrée 2020 est accompagnée par de nombreuses applications à télécharger sur tablettes et smartphones. Voici notre sélection des meilleures d'entre elles, souvent adoptées par les professeurs eux-mêmes et pour tous les niveaux scolaires.

Plume, chatouillons l'écriture

A l’ère de la vidéo, il reste difficile de transmettre le goût de lire et d’écrire aux enfants. Un constat qui n’est pas une fatalité, tandis que plusieurs solutions fleurissent pour nourrir la culture des plus jeunes. C’est le cas de «Plume, Chatillons l'écriture», une appli qui a pour vocation de développer l’imagination des petits dès 6 ans en leur permettant d’écrire leur propre histoire. Des récits de pirates en passant par la magie des contes de fées, l’application va proposer de lire le début d’une histoire et les petits lecteurs devront prendre leur plume pour la compléter. Il est même possible de cliquer sur les mots pour en connaître la définition. Une appli ludique, disponible pour tous, et qui fera elle aussi sa rentrée des classes puisqu'elle sera reprise par plusieurs milliers d'enseignants pour accompagner 25.000 élèves cette année.

Plume, sur iOS et Android, gratuit.

Nomad Education

Nomad Education met à jour son application phare : Brevet, Bac, BTS, DUT. On retrouve un contenu entièrement réalisé avec des professeurs de l'Education nationale et prévu pour suivre la réforme du bac. L'outil accompagne les élèves de collège et lycée et promet d'accéder à des minicours et à plusieurs dizaines de milliers de questions.

Surtout, tous les contenus sont gratuits et toutes les matières couvertes. L'application va plus loin en se proposant d'accompagner les élèves vers leurs études supérieures dans plus de 350 diplômes. Pour cette rentrée particulière qui nécessite parfois quelques remises à niveau, Nomad Eduction précise que la «partie coaching est actuellement renforcée jusqu'à la Toussaint».

Nomad Education Brevet, Bac, BTS, DUT, sur iOS et Android.

Kartable

Positionnée autour du soutien scolaire du CM1 à la terminale, l'application Kartable est une plate-forme éducative qui monte en France. Cette solution, à la fois accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, propose non seulement des cours et des fiches de révision dématérialisées, mais également un véritable dialogue en ligne avec des professeurs, afin de parfaire la compréhension de certaines notions. Un chatbot, baptisé Alfa, est également là pour motiver les élèves et les inciter à travailler dur. Elle peut, par exemple, les inviter à faire certains exercices ou encore suivre l'évolution des résultats et des devoirs accomplis. Particulièrement complète, l'offre proposée par Kartable est en partie gratuite, mais il convient de payer un abonnement afin d'accéder à la totalité du service, et notamment aux professeurs en ligne. Les prix varient avec une formule à 27,99 euros pour un mois sans engagement, ou bien à 17,99 euros par mois pour couvrir l'ensemble d'une année scolaire.

Kartable, sur iOS, Android, mais aussi sur Mac et PC.

superbac 2021

Si le bac 2020 n'a finalement pas eu lieu dans des conditions d'examen classiques, l'année 2021 devrait signer leur grand retour. Leader du secteur des applis et solutions numériques liées à l'éducation, Digischool prépare déjà les lycéens aux révisions. Son appli Bac ES, S, L 2021, estampillée SuperBac 2021, est sans doute ce qu'il y a de plus complet sur le marché.

Cette nouvelle édition se met à la page de la réforme de l'examen et promet d'accéder à «plus de 700 cours et fiches de révisions», tandis que des quiz comptant plusieurs milliers de questions en tous genres sont proposés. Une version sur abonnement (à partir de 6,99 euros/mois) est également accessible. Les abonnés peuvent alors accéder à des cours en vidéo pour comprendre certaines notions, des annales corrigées ou encore un simulateur pour estimer ses notes selon les matières. Le tout étant élaboré avec des professeurs de l'Education.

Détail important, l'application est pensée pour accompagner les lycéens durant tout leur cursus, depuis la seconde jusqu'à la terminale. Un bon point.

Disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Planning Scolaire

Au-delà de l'apprentissage à la maison, aller à l'école, au collège ou au lycée est toujours synonyme d'organisation. Et pour connaître au mieux son emploi du temps et préparer ses devoirs, rien de tel qu'une application facile d'usage. Planning Scolaire est fait pour cela. Cette solution permet de mettre en couleur et de matérialiser les horaires des cours, de préciser des rappels pour ne pas rater la date d'un contrôle ou d'un exposé. Son interface est claire et intuitive. Si l'appli peut servir aux écoliers, elle peut s'avérer aussi très pratique pour les familles nombreuses où les parents débordés veulent se souvenir des horaires de la fraterie.

Planning Scolaire, sur iOS, gratuit.