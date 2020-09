Hunting Simulator 2 : Peta propose de photographier les animaux plutôt que de les chasser

De chasseur tout court à chasseur d'images, il n'y a qu'un pas que Peta invite à franchir autour du jeu Hunting Simulator 2.

L'association de défense des animaux vient d'adresser, ce jeudi, une lettre à Nacon, éditeur de cette simulation, afin de l'inviter à ranger les armes au placard pour en faire un concours de photographie animalière.

Dans une lettre adressée aujourd'hui à l'éditeur et que Peta a transmise à CNEWS, Marie-Morgane Jeanneau, porte-parole de l'association, souligne que «Les animaux victimes de la chasse souffrent assez dans la vraie vie – nul besoin que ce passe-temps sanguinaire soit reproduit et promu à l’écran». L'association invite ainsi les créateurs à reprogrammer le jeu et à troquer les fusils virtuel pour des «Canons» (sic), en référence à la marque japonaise d'appareils photo Canon.

«Faire du jeu un concours de photographie animalière montrerait que Nacon est branché sur la réalité de notre époque, où la plupart des gens sont entièrement opposés à la cruauté envers les animaux, qu’elle soit virtuelle ou non», explique Peta dans son courrier, qui demande en outre de «s’engager à ne pas soutenir la souffrance des animaux». A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'éditeur n'a pas fait part de sa réponse.

Comme son nom l'indique, Hunting Simulator 2 invite à se glisser dans la peau d'un chasseur. L'accent est mis sur la traque en pistant plus de 30 espèces animales, chacune avec sa propre IA et ses habitudes.