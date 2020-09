Il joue à Doom sur un test de grossesse

Dans la famille des hacks rigolos mais ridicules, je voudrais... Doom sur un test de grossesse. Voici la dernière bidouille montrée par un certain Foone sur Twitter.

Ce facétieux programmeur s'est en effet amusé à convertir le célèbre jeu de tir, sorti en 1993, pour le rendre jouable sur un test électronique disposant d'un écran digital. Dans une série de vidéos, partagées sur le réseau social, on peut voir une version très pixellisée tournée sur un minuscule écran monochrome d'une résolution de 128 x 32 pixels.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.



(It's a 128x32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT

— foone (@Foone) September 7, 2020