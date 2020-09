Stress : 4 applis pour rester zen

Entre le stress de la rentrée, les inquiétudes autour de l'épidémie ou encore les nouvelles organisations pour le travail, l'année 2020 n'est pas la plus simple pour garder le contrôle de sa vie. Voici les quatre applications à télécharger pour retrouver la zen attitude et faire passer ses angoisses au second plan.

MonSherpa

Un temps réservé aux possesseurs d'iPhone, l'appli MonSherpa est aussi disponible depuis quelques mois sur les smartphones Android. Une application intéressante à plus d'un titre, puisque vous n'êtes ici pas vraiment seul(e) pour résoudre vos problèmes.

Concrètement, MonSherpa permet d'ouvrir une messagerie afin de converser avec un agent virtuel qui veillera à comprendre vos symptômes et mieux cerner votre état mental pour proposer un accompagnement plus personnalisé. Le programme est rédigé par des professionnels diplômés (psychiatres, psychologues ou encore addictologues).

Une fois que vous avez fait connaissance avec votre petit sherpa, ce dernier va vous guider vers des exercices adaptés. Anxiété, dépression saisonnière, trouble de l'humeur... A ces problèmes, plusieurs techniques et réponses déjà utilisées par les professionnels de la santé peuvent être suivies pour se sentir plus épanoui. On apprécie l'accès simple à l'assistant virutel, les réponses claires et développées, ainsi qu'une interface simple pour comprendre divers exercices de respiration par exemple.

Mind Méditations guidées

Retrouver la sérénité reste un chemin bien plus acessible qu'on ne le croit. Surtout si vous avez 10 minutes à consacrer à des séances de relaxation chaque jour. L'appli Mind Méditations Guidées invite à s'assoir, à mettre un casque ou des écouteurs, à fermer les yeux et à se laisser aller. Plus de 350 séances sont ici proposées, dont une dizaine gratuites spécialement pensées pour les débutants. L'exercice de méditation pleine conscience est ici très accessible. Des formules -guidées par des experts- plus poussées et payantes sont proposées, mais Mind offre une première approche intéressante dans sa partie gratuite, ne serait-ce que pour savoir si les séances vous font du bien.

méditer avec petit bambou

On ne présente plus Méditer avec Mon Petit Bambou, une application déjà largement médiatisée. Reste que celle-ci a fait ses preuves auprès des citadins stressés, notamment par les transports en commun. Son modèle repose sur l'essai de huit séances de méditations gratuites. Les abonnés payants pourront accéder à plus de 900 programmes différents selon leurs besoins. Outre le stress, Petit Bambou invite également à retrouver un sommeil sain et réparateur ou même à stimuler sa créativité. Des séances spécifiques sont également prévues pour les enfants de 4 à 7 ans.

Meditopia

Avec plus de 1.000 séances de méditation et relaxation pensées autour de la musique, Meditopia propose une interface pensée autour des grandes familles de sentiments et d'états. Concentration, sommeil, compassion, anxiété... Il suffit de choisir l'une d'entre elles pour découvrir diveers programmes adaptés et pensés par des professionels. Cette application internationale, qui a déjà été téléchargée plus de 16,6 millions de fois (à l'heure où nous écrivons ces lignes), mise sur les technique MBCR et ACT qui ont déjà fait leurs preuves dans différents centres de relaxation et des cours de yoga.