Ligue des champions : pourquoi les joueurs du PSG portaient-ils des masques de ski après leur sacre ?

Plusieurs joueurs du PSG portaient un masque de ski au moment des célébrations après leur second sacre consécutif en Ligue des champions, samedi soir, contre Arsenal à Budapest (1-1, 4 tab 3).

Il n’y avait pas de neige à l’horizon. Au contraire, la température était très agréable à Budapest (Hongrie) au moment du 2e sacre consécutif du PSG en Ligue des champions, samedi soir, contre Arsenal à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab 3). Et pourtant, plusieurs joueurs parisiens portaient un masque de ski lors des célébrations sur la pelouse de la Puskas Arena. C’était le cas notamment de Désiré Doué, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, William Pacho ou encore Ousmane Dembélé, qui a égalisé sur pénalty au milieu de la seconde période.

Un choix esthétique, qui a également permis à Nike d'effectuer un placement de produit. Mais pas seulement. Alors que cette tradition est issue des sports américains, notamment du base-ball avant qu'elle ne se répande du côté de la NBA et de la MLS, ce masque est utilisé pour éviter le moindre risque de blessures causées par d’éventuelles éclaboussures de champagne, a rapporté Le Parisien. Ces éclaboussures peuvent en effet assécher la cornée ou abîmer la surface de l’œil.

Et cela pourrait être dommageable. D’autant que la saison de nombreux joueurs parisiens est encore loin d’être terminée malgré ce nouveau titre européen. Plusieurs d’entre vont disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) et il serait fort regrettable que leur participation soit compromise par un incident survenu lors des festivités.