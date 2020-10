10 ans d’Instagram : les 10 records du réseau social

Lancé le 6 octobre 2010, Instagram souffle ses dix bougies. Un anniversaire symbolique pour le réseau social de l'image, créé par Kevin Systrom et Mike Krieger, qui fédère aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Voici donc les dix records à retenir.

La photo la plus likée

Avec 54,8 millions de mention j’aime, la photo toute simple d’un œuf est devenue en janvier 2019 la photo la plus likée d’Instagram. Il faut toutefois rappeler que le compte avait incité les utilisateurs d'Instagram à liker cette image afin d'établir un record du monde. Une demande qui a aussitôt été très suivie, l'effet boule de neige du réseau social aidant.

Le plus rapide à atteindre le million d’abonnés

Alors que Jennifer Aniston avait «cassé» Instagram en octobre 2019 en atteignant le million d’abonnés en seulement 5 heures et 16 minutes après l’ouverture de son compte, c’est un homme de 94 ans qui lui a volé ce record en septembre dernier. Sir David Attenbourough a franchi ce cap en seulement 4 heures et 44 minutes. Journaliste et naturaliste star au Royaume-Uni, l'homme a ouvert son compte pour faire la promotion de son nouveau documentaire «Une vie sur notre planète» qui sera proposé sur Netflix courant octobre.

Le compte le plus suivi

Si l’on pense toujours à des personnes sur Instagram, on oublie surtout que le compte n°1 est celui d'Instagram. Suivi par 370 millions d'abonnés, le compte officiel du réseau social met régulièrement en avant les photos (paysages, portraits...) les plus réussies et les plus populaires partagées sur sa plate-forme.

La star la plus suivie

Cristiano Ronaldo n’est pas seulement une star du foot, il transcende aussi les frontière du Web sur les réseaux sociaux. Le Portugais de 35 ans est aujourd’hui l’homme le plus suivi sur Instagram avec plus de 239 millions d’abonnés.

La femme la plus adulée

Deuxième au classement des personnalités les plus suivies sur Instagram, la star de la musique Ariana Grande est aussi la femme la plus suivie au monde sur le réseau social, avec 203 millions d’abonnés.

La star française la plus populaire

Du côté des Français, c’est aussi le football qui fédère. Et le champion du PSG, Kylian Mbappé s’affiche comme le plus suivi (43,5 millions de fans). Il dépasse d’une courte tête un autre footballeur Paul Pogba (41,7 millions).

L'influenceuse française la plus aimée

Et si les star du sport et du showbiz trustent les records, Instagram est aussi intimement lié aux influenceurs. En France, c’est Léa Elui qui s’affiche comme l’influenceuse la plus suivie. La jeune femme qui fêtera ses 20 ans en janvier prochain réunit à elle seule 10,9 millions d’abonnés.

L'animal le plus aimé des utilisateurs

Depuis les débuts du Web, nos amis à quatre pattes ont souvent eu plus de succès que les humains. Et parmi les animaux les plus suivis, on trouve Nala Cat, le chat au 4,3 millions d'abonnés. Plus insolites, on trouve les comptes du renard domestiqué JuniperFoxx (2,9 millions d'abonnés) et Mr. Pokee, le petit hérisson craquant au 1,9 millions d'abonnés.

La marque la plus emblématique

Avec 122 millions d'abonnés, Nike s'affiche comme la marque la plus suivie du réseau social. La marque à la virgule y met régulièrement en scène ses athlètes, mais aussi ses prises de position politique, comme elle l'a fait cette année pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Le média comptant le plus d'abonnés

Réputée pour la qualité des photos proposées dans ses pages et le fait de réunir les travaux des plus grands photographes de la nature au monde, il était tout naturel de retrouve le prestigueux National Geographic occuper la place de média numéro 1 sur Instagram. Les plus beaux clichés de la revue sont régulièrement partagés auprès de ses 145 millions d'abonnés.