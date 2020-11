Apple : Il y a un bouton secret sur votre iPhone et vous ne le saviez peut-être pas

C'est l'une des nouveautés d'iOS 14 mais curieusement celle-ci est passée inaperçue. Et pourtant, Apple vient de créer de toute pièce un «bouton» auquel on peut assigner une fonction.

Baptisé «Toucher le dos de l'appareil», il s'agit de transformer l'arrière de l'appareil en une «touche sensible» lorsque vous le tapoter deux ou trois fois avec un doigt.

Il faut toutefois l'activer d'abord, mais ce bouton est bien caché. Il convient de se rendre dans les «Réglages», puis dans «Accessibilité» et dans «Toucher». Dans cette dernière section, faites dérouler le menu jusqu'en bas. Si votre iPhone est compatible avec iOS 14 vous verrez apparaître une ligne de commande appelée «Toucher le dos de l'appareil». Il convient alors de l'activer (photo ci-dessous).

Une fois basculé sur Oui, un nouveau sous-menu est alors accessible offrant la possibilité d'assigner des raccourcis et actions. Le premier raccourci invite à tapoter deux fois et un autre invite à le faire trois fois. Plusieurs paramètres sont alors proposés comme : faire une capture d'écran, afficher les photos, envoyer un mail, activer Siri, couper le son. Il est même possible d'augmenter le volume de la musique en tapotant deux fois et de le baisser en tapant trois fois, par exemple.

Via l'application Raccourcis d'Apple, il est même possible d'imaginer divers scénarios plus complexes, comme allumer les lumières de la maison, baisser ses volets roulant automatisés, voire créer une attestation de sortie en tapotant simplement deux fois rapidement.