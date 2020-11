Boom des livres audio et des podcasts : Audible va multiplier les contenus originaux

Devenus une nouvelle source d'accès à la Culture, les livres audio accompagnent le boom des podcasts en France. Le service Audible d'Amazon souligne que ses abonnés y tendent l'oreille entre une et trois heures par semaine, et entend multiplier les contenus orignaux avec des stars au micro.

Audible mise d'abord sur les fictions audio écrites et produites à la manière d'une série TV avec un contenu original et exclusif, comme le proposent du côté audiovisuel les plates-formes MyCanal, Prime Video, Disney+ et Netflix.

On retrouvera ainsi prochainement sur Audible, Killer Social Club réunissant Mathieu Kassovitz, Vincent Elbaz et Fred Testot. Un casting cinq étoiles qui sera servi par une production digne d'une série TV. «Les acteurs sont très curieux de ces nouveaux formats qui nécessitent une nouvelle manière d'écrire les scénarios et de réaliser un travail de post-production recherché, avec par exemple du son binaural [NDR qui apporte des effets audio 3D] pour une écoute plus immersive», explique Ainara Ipas, directrice des contenus Audible France, pour qui «il est primordiale de faire vivre la tradition orale grâce à la technologie». L'objectif étant de moderniser le modèle des fictions radiophoniques d'antan et de développer de nouveaux usages.

Cyril Lignac et Amélie Nothomb en guest-stars

Parallèlement, la plate-forme développe les contenus de type podcast, à l'image des cours d'anglais audio «God Save my English» avec Paul Taylor et Sarah Donnelly, qui compte parmi les meilleures ventes d'Audible. Le 26 novembre prochain sera également lancé SoundChef, un programme de recettes audio avec le chef médiatique Cyril Lignac. La romancière Amélie Nothomb lâchera également sa plume pour donner de la voix et narrer l'histoire de la mythologie à travers un nouveau rendez-vous à venir.

Plus de 300 comédiens référencés

Audible France, qui travaille avec environ 300 comédiens, adapte aussi des contenus originaux américains. Après les adaptations d'Alien et d'X-Files, ce sera le cas le 25 février 2021 avec le comics The Sandman, de Neil Gaiman (American Gods), qui sera lui aussi adapté dans la langue de Molière dans une fiction audio. «Les contenus originaux sont aujourd'hui très recherchés, le top des ventes le confirme puisqu'ils représentent 20 à 30 % du total», ajoute Ainara Ipas.

Un choix de l'exclusivité qui s'impose surtout dans le secteur des contenus audio. D'autant que les services de streaming Spotify et Deezer et les plates-formes Binge Audio, Arte Radio ou encore Nouvelles Ecoutes proposent elles aussi des podcasts et fictions originaux.

Une moyenne d'âge de 38 ans

«La diversification de notre catalogue est là pour répondre aux attentes des auditeurs», souligne Bertrand Etienne, directeur général d'Audible France. «En moyenne sur notre service, l'auditeur type a 38 ans et y consacre quotidiennement des sessions de 23 minutes», ajoute-il en précisant que «57 % des auditeurs sont des hommes et 43 % des femmes».

Les motivations sont variées, mais la relaxation, le développement personnel et l'apprentissage sont les plus importantes. Le créneau horaire préféré des Français se situe entre 20h et 22h, comme les heures de grandes audiences du secteur audiovisuel. «39 % des auditeurs utilisent notre service avant de s'endormir et 25 % le font en faisant simultanément des activités manuelles», précise Bertrand Etienne.