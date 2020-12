Chadewick Boseman, Michel Zecler, K-Pop... voici les sujets les plus partagés sur Twitter en 2020

Twitter fait sa rétrospective de l'année et met l'accent sur les sujets les plus suivis et partagés sur sa plate-forme.

Ainsi parmi les vidéos plus partagées en France, celle du producteur de musique Michel Zecler a été la plus partagée en 2020 dans l'Hexagone, selon Twitter France.

Les images montrant l'homme agressé fin novembre par trois policiers ont été retweetées plusieurs dizaines de milliers de fois sur le réseau social à partir du compte du média Loopsider, qui avait diffusé cette vidéo.

A l'heure de la rétrospective, Twitter met l'accent sur les personnalités qui ont suscité le plus de réactions. A commencé par l'acteur Chadwick Boseman dont le décès, le 28 août dernier, avait ému le monde entier. Le tweet annonçant sa mort a été retweeté plus de 3,1 millions de fois, ce qui en a fait le message le plus partagé de l'année sur le site de micro-blogging.

S'il n'est nul besoin de préciser que la pandémie de Covid-19 est le sujet le plus discuté de l'année, Twitter précise qu'elle a été abordée plus de 400 millions de fois cette année sur la plate-forme. Un record.

La K-Pop cartonne en France

Plus insolite, Twitter France précise que le succès de la K-Pop (musique pop coréenne) compte parmi les sujets les plus suivis dans notre pays. Le groupe BTS dont le compte officiel @bts_twt est le plus mentionné en France. «Pour rappel, la K-pop représente 6,1 milliards de Tweets au cours des 12 derniers mois dans le monde, propulsant la France dans le Top 20 des pays les plus actifs à ce sujet», explique Twitter.

Détail amusant, Twitter met également en avant la liste des emojis les plus utilisés cette année. Et les différents confinements mis en place dans le monde entier semblent avoir joué sur le moral, puisque les émoticônes liés à des émotions tristes ont été davantage utilisées par rapport aux précédentes années.