Totem : un jeu pour mieux connaître ses collègues malgré le télétravail

Créé en 2015 chez nos amis Québécois et vendu à plus de 70.000 exemplaires, le jeu de cartes Totem est passé depuis quelques mois à l'heure du télétravail, afin d'accompagner les séances de «teambuilding» et les séminaires professionnels d'un monde confiné.

Présenté comme un jeu de développement personnel, l'idée est ici de découvrir ses forces et ses qualités par le biais du regard de sa famille, de ses amis et de ses collègues.

Comme le résume les règles, chaque joueur «assiste à la construction d'un totem à son image constitué d'une carte animal, associée à une force, et d'une carte qualité, toutes deux choisies par les autres joueurs». Surtout, le joueur doit recevoir sans intervenir, ni parler. Un concept simple et efficace.

Développer l'estime de soi

Si le jeu a acquis sa popularité pour animer les soirée entre amis, il est également «utilisé dans les entreprises et même les écoles pour développer l'estime de soi», explique Jade Tremblay, cofondateur et cocréateur de Totem, qui a notamment travaillé avec un chercheur en psychologie de l'Université du Québec.

Avec la crise sanitaire mondiale, l'équipe s'est mobilisée pour dématérialiser l'expérience et intéresser les télétravailleurs en passant par les logiciels de visioconférences (Teams, Zoom, Google Meet...). «Il s'agit d'un moyen de savoir ce que les autres pensent de vous, mais seulement de manière positive. Quand l'activité est terminée, il n'en découle que du positif pour soi. De plus, ici on ose écouter ce que les collègues pensent de nous», explique Jade Tremblay.

Une édition pour les couples a même été lancée récemment. L'idée reste la même mais ajoute aux cartes animale et qualité, une carte émotion et une carte contexte. «L'idée est ici de dire à son conjoint ce que l'on ressent lorsqu'il fait une chose. Ce type d'échnage reste très important pour un couple», rappelle Jade Tremblay.

Totem, 19,90 euros.