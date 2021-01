Plus d'1,4 milliard d'appels passés sur WhatsApp pour le nouvel an, un record

Le service de messagerie WhatsApp a enregistré un nombre record d'appels dans la nuit du nouvel an. Plus de 1,4 milliard d'appels audio et vidéo ont été passés, rapporte Facebook, propriétaire de la plate-fome, ce lundi 4 janvier.

Il s'agit du plus grand nombre d'appels jamais passés en une seule journée sur WhatsApp, rapporte le groupe de Mark Zuckerberg. «Les appels sur WhatsApp ont augmenté de plus de 50 % par rapport au même jour l'année dernière», précise le communiqué.

Conjointement, Facebook et Instagram ont cumulé plus de 55 millions de Live diffusées pour le Nouvel An.

Un «effet Covid»

Un chiffre qui témoigne en partie des réveillons confinés à travers la planète qui ont incité les utilisateurs de messageries et des réseaux sociaux à converser par ce biais.

«Avant le Covid-19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde. Cependant, en mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic qui éclipseraient plusieurs fois le réveillon du Nouvel An - et cela a duré des mois. Dans les coulisses, Facebook Engineering s'est réuni pour apporter des améliorations d'efficacité sans précédent et rendre notre infrastructure plus résiliente. Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent et nous avions des équipes d'ingénieurs dans les applications de Facebook, prêtes à prendre en charge n'importe quel problème, afin que le monde puisse passer des appels en 2021», explique Caitlin Banford, responsable du programme technique chez Facebook.