Signal : Quelle est cette application recommandée par Elon Musk pour remplacer Whatsapp ?

C'est un tweet lapidaire qui a mis le feu aux poudres. L'homme d'affaires Elon Musk a recommandé aux internautes d'utiliser la messagerie Signal, après la polémique déclenchée suite à la dernière mise à jour de WhatsApp, qui impose un transfert de données de ses utilisateurs vers Facebook.

Mais au fait, qu'est-ce que Signal et pourquoi le fondateur de Tesla et patron de SpaceX le recommande-t-il ? Considérée désormais comme plus protectrice de la vie privée de ses utilisateurs, Signal (disponible gratuitement sur iOS et Android) se distingue aujourd'hui par son «indépendance», quand le groupe Facebook donne à ses utilisateurs WhatsApp jusqu'au 8 février pour accepter ses nouvelles conditions, faute de quoi ils devront arrêtés de l'utiliser.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Concrètement, Signal propose le même type de service de messagerie que ses rivaux directs que sont WhatsApp et Messenger. Il est ainsi possible de converser avec ses contacts, de gérer des groupes de discussion, de passer des appels vidéo ou encore de partager photos et vidéos, un logiciel de retouche vidéo est même disponible en interne. En outre, l'application promet le chiffrement des données de bout en bout pour plus de sécurité, tout comme WhatsApp.

Une organisation à but non lucratif

Jusqu'ici rien de vraiment nouveau donc, sauf que Signal promet une chose intéressante : les données restent confidentielles. «Signal est une organisation à but non lucratif entièrement indépendante. Son développement est assuré par des utilisateurs comme vous. Elle ne vous réserve aucune publicité, aucun tracker et aucune autre mauvaise surprise», assure-t-elle dans la fiche descriptive de son application sur l'App Store et Google Play.

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden a recommandé lui aussi l'usage de cette application sur son compte Twitter. A un tweetos qui demandait s'il y avait vraiement un intérêt à faire confiance à Signal, il lui a répondu avec humour : «je l'utilise tous les jours et je ne suis pas encore mort».

Here's a reason: I use it every day and I'm not dead yet. https://t.co/Trhgqbwdpj — Edward Snowden (@Snowden) January 7, 2021

Signal se pose ainsi comme une alternative aux diverses messageries qui sont aujourd'hui la propriété de multinationales, que se soit aux Etats-Unis ou en Chine notamment, avec la question centrale de l'usage réel de nos données. Ainsi, dans l'App Store d'Apple qui demande à chaque développeurs de déclarer les données collectées par leur application, Signal précise ne demander qu'une seule chose nécessaire à son bon fonctionnement : votre numéro de téléphone.

De son côté, WhatsApp déclare pourvoir collecter des informations sur vos achats, votre emplacement, vos contacts, vos identifiants, des informations financiers, vos coordonnées, du contenu utilisateur, ainsi que des données d'utilisation.